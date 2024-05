Sondre Ørjasæter kontret inn 1–2 for Sarpsborg, men kantspilleren ble etterpå utvist. Dermed kom Wolff Eikrem på banen. Moldes mangeårige midtpunkt viste hvordan et overtall skal utnyttes.

4. rundekampen ble snudd for fjorårets mester. Magnus Wolff Eikrem klemte et frispark rett i mål og regisserte to mål til de siste 20 minuttene.

Molde har nå slått Sarpsborg åtte ganger på rad på Aker Stadion – siden 2018 – med en samlet målforskjell på 31–9.

Langt fra alt stemte for Erling Moes lag etter det ydmykende tapet for Sandefjord søndag. Men Molde er videre i cupen mens Bodø/Glimt, Brann, Rosenborg og en hel haug med eliteserielag er allerede slått ut.

SARPSBORG-PERLE: Molde-keeper Albert Posadala var sjanseløs på Peter Reinhardsens knallperle. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

0–1: Sarpsborg fant hverandre. Stefan Johansen stakk ballen frem til Peter Reinhardsen. Sørlendingen limte ballen i motsatt kryss. Reinhardsens første mål for 08 var en drømmescoring.

– En ellevill prestasjon, mener NRK-ekspert Carl Erik Torp.

Fredrik Gulbrandsen var farlig frempå et par ganger, men Molde slet med å spille til de største sjansene.

Men det kom to minutter etter pause.

1–1: Eirik Hestad legger ballen ut på 18 meter til Kristian Eriksen. Molde-spissen bredsidet ballen inn i hjørnet via en Sarpsborg-spiller.

Molde-gleden varte ikke lenge.

GODT TREFF: Peter Reinhardsen feirer scoringen i Molde med Sondre Ørjasæter. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Snart var det duket for en mønsterkontring. Signert bortelaget.

1–2: Igjen slo Stefan Johansen den avgjørende pasningen. Sondre Ørjasæter fikk all den plassen han kunne ønske seg – og satte ballen i nota.

Men 25 minutter før slutt var gleden slutt for driblefanten fra Oslo. Ørjasæter fikk sitt andre gule kort og ble vist av banen. Sarpsborg-kanten var på fart fremover med ballen, men fikk en dårlig touch. Det endte med at Ørjasæter strakk foten frem og traff Eirik Haugan tungt.

– Den er stygg, konkluderte Torp i NRK.

SCORET: Eirik Hestad satte inn Molde fjerde mål. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Rett etterpå måtte Sarpsborgs nye maestro, Stefan Johansen, gå ut etter en smell.

Moldes playmaker Magnus Wolff Eikrem kom på banen for å utnytte overtallet. Han var nær utligning 20 minutter før slutt. Så kom utligningen.

2–2: En Eikrem-corner ble headet bakover i feltet fra Kristian Eriksen. På bakerste stolpe sto Anders Hagelskjær klar til å dytte ballen i mål.

Nå var Eikrem i gang. Snart fikk Molde frispark rett utenfor 16-meteren.

3–2: Magnus Wolff Eikrem viste frem sin praktfullehøyrefot. Men innsiden skrudde han han frisparket knallhardt i det lengste hjørnet.

– Pur klasse, mente NRK-Torp.

Nå rullet Molde over Sarpsborg.

4–2: Eikrem regisserte igjen. Ballen gikk ut til Mathias Fjørtoft Løvik på venstre. Innlegget tok Eirik Hestad seg av.

Det var game, sett, match.

Molde er klare for kvartfinalen i cupen.