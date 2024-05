Det viser en fersk oversikt publisert av statistikknettsiden Transfermarkt.

Chelsea har de siste to sesongene handlet spillere for over to milliarder milliarder norske kroner, men ligger likevel bare på 7.-plass på Premier League-tabellen. Skader kan være deler av forklaringen.

Transfermarkts oversikt viser at London-klubben totalt har hatt 54 skader i inneværende sesong. Klubbens spillere har til sammen mistet 309 kamper. Det er soleklart flest i ligaen. Newcastle følger på 2.-plass med i alt 38 skader, som totalt har holdt spillere borte fra 258 kamper.

Chelsea-statistikken kommer til å bli ytterligere forverret. I øyeblikket er Ben Chilwell, Carney Chukwuemeka, Enzo Fernández, Lesley Ugochukwu, Reece James, Robert Sánchez, Romeo Lavia og Wesley Fofana ute med skader.

Nyervervelsen Lavia har fått en blytung debutsesong. Belgieren står med kun 32 Premier League-minutter etter at han ble kjøpt fra Southampton for over 700 millioner kroner.

Han får riktignok hard konkurranse av Christopher Nkunku, som kom med en prislapp på rett i underkant av én milliard kroner fra Leipzig. Han står med kun åtte ligakamper, mens Fofana fortsatt har til gode å spille et eneste minutt.

Store forskjeller

Gullfavoritt Manchester City ligger på sin side helt nede på 16.-plass på skadelisten, med kun 16 skadetilfeller. Erling Braut Haaland er blant disse. Det er langt ifra færrest i ligaen, men spillerne har imidlertid kun uteblitt fra i alt 59 kamper.

Arsenal er også godt med i gullkampen og topper tabellen ett poeng foran City, som riktignok har én kamp mindre spilt. «The Gunners» har også hatt langt flere skader enn tittelrivalen. Med bare to kamper igjen av sesongen står Arsenal med 21 skader, som har gjort at spillere totalt har gått glipp av 114 kamper.

Sheffield United, Luton og West Ham har hatt færrest spillere ute, med bare seks skadetilfeller hver. Spriket er likevel stort når det gjelder antall kamper spillerne har mistet.

Nedrykksklare Sheffield har hatt spillere som har mistet 86 kamper, mens 9.-plasserte West Ham bare har måttet klare seg uten skadde spillere i 22 oppgjør. Det er klart mist i ligaen.

Hele skadetabellen:

1) Chelsea 54 skader, 309 kamper mistet

2) Newcastle 38 skader, 258 kamper mistet

3) Brentford 21 skader, 255 kamper mister

4) Manchester United 35 skader, 233 kamper mistet

5) Liverpool 34 skader, 221 kamper mistet

6) Tottenham 37 skader, 182 kamper mistet

7) Brighton 20 skader, 159 kamper mistet

8) Aston Villa 12 skader, 123 kamper mistet

9) Crystal Palace 12 skader, 116 kamper mistet

10) Arsenal 21 skader, 114 kamper mistet

11) Bournemouth 11 skader, 114 kamper mistet

12) Everton 15 skader, 97 kamper mistet

13) Fulham 24 skader, 92 kamper mistet

14) Burnley 10 skader, 86 kamper mistet

15) Sheffield United 6 skader, 86 kamper mistet

16) Manchester City 16 skader, 59 kamper mistet

17) Luton 6 skader, 58 kamper mistet

18) Nottingham Forest 10 skader, 50 kamper mistet

19) Wolves 9 skader, 33 kamper mistet

20) West Ham 6 skader, 22 kamper mistet