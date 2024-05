Med tapet er Tottenhams erkerival Arsenal stadig nummer to på tabellen før siste serierunde. I dagene før kampen mot City fikk Postecoglou spørsmål om fans som ønsket at Tottenham skulle tape kampen for å ødelegge for rivalen. Manageren svarte tydelig at hans lag kom til å gjøre deres beste mot City, men det ble til slutt nederlag.

På pressekonferansen fredag åpnet Postecoglou opp om tiden rundt kampen i midtuken.

– Det er den verste opplevelsen jeg har hatt i en kamp da jeg først skjønte at jeg tok feil med tanke på hvordan atmosfæren skulle være og hva folk på tribunen følte, sa australieren og la til:

– Jeg var veldig redd for at City skulle knuse oss. Hva om vi spilte bra og tapte 0-5? Jeg kaldsvettet over at folk skulle stille spørsmål om min integritet og mine kolleger.

Underveis i kampen konfronterte manageren en supporter bak benken, og etter kampen kritiserte han personer som ønsket at Tottenham skulle tape kampen. Postecoglou kalte rammeverket rundt klubben skjørt.

Tottenham ga City god kamp, men satte ikke sjansene de fikk.

– Jeg tror ikke noen vil si at vi ikke fikk City til å jobbe for seieren, avsluttet Tottenham-sjefen fredag.