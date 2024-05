Representanter for PFA argumenterte for sitt forslag fra talerstolen på Fifa-kongressen i Bangkok fredag. Palestinerne beskylder Israel blant annet for brudd på menneskerettighetene, diskriminering og rasisme i sin nasjonale liga og brudd på Fifas statutter.

Det palestinske forbundet oppfordret Fifa til å presse Israels fotballforbund (IFA) på dette og det at Israel inkluderer lag fra de okkupperte palestinske områdene i sin egen liga.

I forslaget ble Fifa bedt om å ta i bruk artikkel 4 i sine egne vedtekter, som strengt forbyr «enhver form for diskriminering mot et land … eller en folkegruppe». Palestinerne hevdet at ethvert brudd på disse forpliktelsene kan straffes med «suspensjon eller utelukkelse».

Fifas president Gianni Infantino slo fast, etter å ha hørt innleggene fra Palestina og Israel, at politikk ikke skal blandes inn, og droppet avstemming over det palestinske forslaget. Han varslet at det i stedet skal holdes en ekstraordinær Fifa-konferanse i juni.