Episoden oppsto med et drøyt minutt igjen av åpningsperioden mot Finland. Da smalt Kåsastul inn i vantet med hodet først. Den norske backen traff i tillegg kanten på vantet med ansiktet.

– Det der vil jeg ikke se på. Den farten inn der, sa Viaplay-kommentator Jørgen Klem da reprisene rullet over skjermen.

– Vi får håpe det bare var nesa som røyk og ikke hele den øvre delen av tanngarden, sa Viaplay-ekspert Alexander Bonsaksen.

Den norske legen Ole Fosse var raskt på isen og ga Kåsastul tilsyn. Deretter tok den norske VM-profilen seg over isen og inn i garderoben mens blodet rant.

Skaden passer svært dårlig for et norsk lag som allerede sliter med skader. Mattias Nørstebø ble heller ikke kampklar til mandagens oppgjør. NTB får opplyst at han fikk et skudd i fingeren i kampen mot Tsjekkia.

Mats Zuccarello var ikke i form mandag og måtte også stå over.

Finland leder 2-0 etter første periode i Praha,.