Seieren betyr at hovedstadsklubben er tre poeng bak serieleder Malmö, som måtte nøye seg med 2-2 borte mot Pål Arne Johansens Häcken. Begge topplagene har ti kamper spilt.

Wikheim satte inn sitt første mål for sesongen etter bare sju minutters spill i mandagens kamp. Ni minutter deretter hamret Nguen inn sitt fjerde i 2024-utgaven av Allsvenskan.

De to norske fulltrefferne var mer enn nok til å beseire et Halmstad-mannskap som ligger på sjuendeplass på tabellen. Klubben trenes for øvrig av tidligere Lillestrøm-trener Magnus Haglund.

Wikheim og Nguen spilte henholdsvis 77 og 61 minutter for Djurgården mandag. Tobias Gulliksen var på banen i samfulle 90 minutter for stockholmsklubben.