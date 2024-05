Etter syv serierunder er Start og Aalesund sist og nest sist på tabellen i Obosligaen.

Lørdag dro Start til Åsane i Bergen i håp om å få med seg poeng og kanskje sesongens første seier hjem til Kristiansand, men i stedet ble det 0–1-tap etter å ha blitt senket av en gammel kjenning, Steffen Lie Skålevik.

Steffen Lie Skålevik Nåværende Åsane-spiller. Spilte i Start i 2017 og i 2020.

I Ålesund er en annen storklubb i krise. AaFK tapte 0–2 for Vålerenga lørdag.

Nå er laget fra Ålesund på 15.-plass i Obosligaen, og TV 2s fotballekspert slår alarm:

– Selv om vi i media av og til kan bruke unødvendig store ord, er det ikke til å komme unna at Aalesund per i dag er en klubb i fritt fall. Det er en klubb i krise, sier Yaw Amankwah.

AaFKs trener, Christian Johnsen, sier følgende etter tapet til rettighetshaver TV 2:

– Vi gjør en dårlig kamp. I andre omgang ser vi ikke ut som oss selv i det hele tatt. En veldig svak omgang.

Tror du Start eller AaFK rykker ned? Ja, begge to! I hvert fall Start! Kun AaFK! Nei, ingen av de rykker ned.

AaFK-kaptein Sten Grytebust svarer følgende om nedrykksfaren:

– Vi må ta situasjonen på alvor, for all del. Vi har tapt mot stort sett alle hittil, så vi må respektere alle motstandere og skrape sammen poeng med gode prestasjoner, slik at vi får tilbake troen på oss selv.

For Vålerenga ble det sesongens tredje seier i Obosligaen. Seieren over sunnmøringene sender de opp på sjetteplass på tabellen.

Oslo-laget tok ledelsen omtrent halvveis i første omgang da Magnus Riisnæs scoret i sin andre strake kamp og sendte Vålerenga i ledelsen.

Se 19-åringens lekre scoring mot HamKam onsdag i høydepunktspakken her:

I det 57. spilleminutt dro Jones El-Abdellaoui bort hjemmelagets forsvar med en frekk finte før han fra spiss vinkel fant veien til nettmaskene og doblet ledelsen for gjestene.

Nå har Vålerenga gått fire strake kamper uten å tape siden det ydmykende 3–5-tapet borte mot Mjøndalen i slutten av april.

Etter resultatene i lørdagens obosligarunde topper det nyopprykkede overraskelseslaget Egersunds IK tabellen. Det etter at Stabæk rotet bort en 3–0-ledelse til 3–3 borte mot Moss og falt ned på andreplass.

Neste test for Aalesund er Sogndal på hjemmebane 16. mai. Samme dag møter Vålerenga Kongsvinger på Intility Arena, mens Start tar imot serieleder Egersunds IK.