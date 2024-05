Neste sesongs terminlister i de store skiidrettene ble vedtatt under Det internasjonale ski- og snowboardforbundets vårmøter i slovenske Portoroz denne uken. Utfallet viser at FIS lener seg tungt på Norge som arrangør.

Helgen 15. og 16. mars 2025 peker seg i så måte ut. Da samles langrenns- og kombinerteliten til verdenscuprenn i Holmenkollen, samtidig som hopperne skal gjøre opp om Raw Air-trofeet i Vikersund. På toppen av det hele skal de mannlige alpinistene kjøre renn i Hafjell.

At Hafjell får plass i kalenderen sammen med Kvitfjell har ikke skjedd siden 2006.

I alt har Norges Skiforbund fått tildelt nær 100 TV-sendte skirenn kommende sesong.

– Vi har aldri opplevd tidligere at vi skal arrangere verdenscup på tre steder i Norge på samme helg, men vi skal få til dette i samarbeid med våre dyktige lokale arrangører, sier arrangementssjef Terje Lund i Norges Skiforbund til NTB.

Tillit og ære

Tre andre helger peker seg også ut som ekstra travle for skiforbundet og arrangørstaben der. Den tradisjonsrike åpningshelgen i langrenn og kombinert på Beitostølen 22.-24 november går samtidig som det verdenscuprenn i hopp på Lillehammer.

Under neste sesongs verdensmesterskap på ski i Trondheim er det i tillegg to helger med fartsrenn i alpint i OL-løypene i Kvitfjell.

– Dette må vi se på som en stor tillit og ære for oss som vintersportsnasjon. Vi ser utfordringene med snø ute i Europa, men vi kunne nesten ikke sett for oss en slik historisk tildeling av skirenn, sier skipresident Tove Moe Dyrhaug til NTB.

Hun peker på klimatiske forhold som deler av forklaringen på at FIS lener seg tungt på Norge som arrangør.

– Vi har vært heldige med klimaet hos oss i forhold til andre nasjoner de siste årene, og det er viktig for oss å få gjennomført gode sportslige konkurranser for den internasjonale skifamilien, sier hun.

– Tildelingene fra FIS denne uka forteller også at det jobbes utrolig godt fra våre dyktige FIS-delegater i mange ulike komiteer i tillegg til at vi har så mange profesjonelle og flinke arrangører i Ski-Norge som gjør at vi får tildelt så mange renn år etter år, legger skipresidenten til.

Drammen-sprinten røk

Forrige sesong hadde Norges Skiforbund til sammenligning ansvar for 88 TV-sendte renn. Sesongen før var tallet 85.

I 2020/21-sesongen var man helt oppe i 109. Det hadde blant annet sammenheng med at Norge var arrangør for både para-VM, junior-VM i langrenn og VM i skiflyging den vinteren.

– Vi ser selvfølgelig veldig fram til den mest innholdsrike kalenderen for Norges Skiforbund i historien, og vi må være svært fornøyd med hva vi har fått gjennomslag for, sier arrangementssjef Terje Lund.

Borte fra terminlistene for den kommende langrennssesongen er den tradisjonsrike langrennssprinten i Drammen. Den ble det ikke plass til i et tettpakket program etter VM i Granåsen.