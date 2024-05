Harald Holter sendte Kongsvinger i føringen et kvarter før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1 etter første omgang.

Da det var spilt en halv time i andre omgang, ble vondt til verre for Vålerenga, da Jesper Grundt doblet ledelsen for Kongsvinger. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 0-2.

Vålerengas Fidel Brice Ambina fikk se det gule kortet. For Kongsvinger fikk Vegard Leikvoll Moberg og Ludvig Langrekken gult kort.

Etter torsdagens kamp er Vålerenga på åttendeplass på tabellen med elleve poeng, mens Kongsvinger er nummer to med 15 poeng.

Ajdin Medic dømte oppgjøret på Intility Arena. 10.770 tilskuere fulgte kampen.

I neste runde skal Vålerenga møte Åsane, mens Kongsvinger møter Mjøndalen.

Levert av NTBs automatiserte artikkeltjeneste.