– Dette er pinlig for Viking, konstaterte TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Et fullsatt SR Bank Arena var nemlig vitne til en sjokkstart. Lillestrøm ledet med to mål før åtte minutter var spilt.

Først satte Thomas Lehne Olsen inn et straffespark etter at Eric Larsson hadde blitt felt av Viljar Vevatne.

Få minutter senere raget Gjermund Åsen høyest på en corner og nikket inn kampens.

LSK-JUBEL: Thomas Lehne Olsen jubler med målscorer Eric Kitolano. Foto: Carina Johansen / NTB

Viking hadde deretter to baller i nettet, men begge ble annullert for offside. Spesielt scoringen til Zlatko Tripic var av det marginale slaget.

Vondt ble til verre da Eric Kitolano satte inn gjestenes tredje for dagen. Viking måtte dermed gå til pause med sifrene 0–3.

– Det var en fryktelig omgang for vår del, sa den skadde Viking-spilleren Kristoffer Løkberg til TV 2 i pausen.

– Vi må bare glemme den første omgangen. Det er langt, langt bak den standarden vi ønsker, sa Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim.

Viking-kaptein Zlatko Tripic reduserte fra straffemerket, men det endte med et svært skuffende tap for Stavanger-laget.

Erling Knudtzon fikk æren av å sette inn Lillestrøms fjerde mål på tampen av oppgjøret.

Det skjedde også ting utenfor banen. I løpet av andre omgang ble det meldt om at supportere fra de to lagene skal ha barket sammen, og at en vekter fikk legetilsyn etter å ha blitt slått i hodet:

For Lillestrøms del var seieren svært viktig. De tar dermed steget vekk fra nedrykkssonen og står nå med ti poeng på åtte kamper.

På mandag får Lillestrøm besøk av formlaget Fredrikstad, mens Viking skal spille bortekamp mot Sandefjord.