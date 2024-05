Foran 2717 tilskuere i Jordal Amfi fikk landslagssjef Jonas Wille mye å glede seg over da kroatene, som er i den andre gruppen i Paris-OL, ble satt på plass ved hjelp av godt forsvarsspill, høyt tempo og forrykende kontringshåndball.

– Dt var slitsomt, men det er gøy å være kantspiller i sånne kamper. Når det bare løpes fram og tilbake så blir det mange skudd. Det var gøy, og måten vi spiller på lover godt, sa Alexander Blonz til TV 2. Han var Norges suverene toppscorer med 11 mål.

– Vi må tilbake til å være et av verdens beste kontringslag, og da må vi springe. Vi kan ikke stå og slåss for hvert mål, vi må gå for de enkle målene, sa Sander Sagosen, som scoret fire mål og leverte sju assist.

Torbjørn Bergerud bidro med mange gode redninger.

Sto godt bakover

– Det var godt å få en god start på turneringen. Vi sto veldig bra bakover, og Kroatia gjorde mange tekniske feil. Vi fikk løpt masse på dem, sa Bergerud til TV 2.

Ved hjelp av god kontringshåndball skaffet Norge seg et overtak i første omgang. Lagene fulgte hverandre tett innledningsvis, men fra 5-7 rykket Norge til ledelse 11-8 og tvang fram kampens første timeout.

Blonz var vanskelig å stoppe på venstrekanten og scoret fem ganger på sine seks første avslutninger. I målet redet Bergerud opp gode redninger.

Kroatia spiste seg innpå og lå bare ett mål bak, men Simen Ulstad Lyse gjenopprettet tremålsledelsen med to strake scoringer, begge med assist fra Sagosen. Lyse scoret fire mål på like mange avslutninger i første omgang. Ved pause sto det 16-14 til Norge.

– Skal nok rykke

– Vi har ni kontringsmål, de ett, så det er litt merkelig at vi ikke leder mer. Det er typisk kroatisk spill med lange, seige angrep, men vi står godt i forsvar, og når vi får taklet så kommer de tekniske feilene, sa assistenttrener Martin Boquist til TV 2 i pausen.

– Kampen er 60 minutter, så vi skal nok få en sjanse til å rykke.

Kroatia scoret det første målet etter pause, men så scoret Norge fire på rad og var oppe i fem måls ledelse på 20-15.

Etter pause prøvde Kroatia seg mye med sju mot seks i angrep, men ble straffet da Petter Øverby skjøt inn 24-18 i tomt mål fra egen banehalvdel. Da Blonz kontret inn sitt åttende mål ved hjelp av Sagosens sjuende assist, sto det 25-18.

Sjefen ble hørt

Etter to reduseringer tok Jonas Wille timeout og ba om bedre konsentrasjon og mindre slurv. Han ble hørt, og laget rykket rett opp i sjumålsledelse igjen.

Det var aldri tvil om utfallet i sluttfasen, bare om hvor stor den norske seieren skulle bli.

Kristian Bjørnsen satte punktum sekunder før slutt med en underarmstunnel på keeper til 32-26.

Norge møter Danmark lørdag og Argentina søndag.