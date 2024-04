Det er i et intervju med Gary Neville i podkasten The Overlap at tyskeren forteller om hva som skjedde.

Schweinsteiger hadde tilbrakt én sesong i Manchester United da portugisiske José Mourinho tok over som trener sommeren 2016.

Den ene dagen så han lyst på fremtiden etter en treningsøkt med Zlatan Ibrahimovic.

Men dagen etter, på det som var bursdagen til Schweinsteiger, endret alt seg da han møtte på klubbens fotballdirektør John Murtough.

– Han sa: «Du får ikke lov til å gå inn i garderoben», forteller Schweinsteiger i podkasten.

Tyskeren forteller at han spurte «hvorfor», og fikk beskjed om at manageren hadde bestemt det.

– Uten forvarsel? spør en lettere sjokkert Gary Neville.

– Ingen advarsel, ingenting, svarer Schweinsteiger.

Deretter gikk Bastian Schweinsteiger videre til ungdomslaget for å trene der. Han forteller at han måtte be andre om å gå inn i garderoben og hente treningsklær og sko som han hadde der.

– Jeg vet ikke hvorfor det var han som fortalte meg det. Noen kunne ha kommet og sagt det første dagen eller forklart det til meg på en vanlig måte, sier Schweinsteiger, som deretter trente med U16-laget.

Situasjonen var ny for spilleren som hadde en suksessrik karriere bak seg i Bayern München – og vunnet omtrent det som går an å vinne.

Etter en prat med Mourinho skal portugiseren ha forklart at han ikke følte at Schweinsteiger var lykkelig i Manchester, ettersom han reiste til Tyskland for behandling mens han var skadet.

– Mourinho lot meg aldri trene med førstelaget. Jeg antar at de ville bli kvitt meg. Likevel var jeg fortsatt veldig lykkelig i United. Jeg elsket å bære trøyen, jeg elsket det, sier tyskeren.

Gary Neville skyter inn at han var representant i det engelske spillerutvalget, og at det Manchester United gjorde ikke er lov.

– Jeg er sjokkert og pinlig berørt over det jeg hører. Spillere og klubber kan havne på kant med hverandre, men det er noen spilleregler for hvordan man ter og oppfører seg, sier Neville.

I løpet av tre måneder snakket eller så Schweinsteiger knapt noen av lagkameratene. Han måtte trene før eller etter treningsøktene til førstelaget.

TILBAKE: I slutten av november 2016 var Bastian Schweinsteiger tilbake på trening med førstelaget. Foto: Carl Recine / Reuters / NTB

Men plutselig en dag fikk han beskjed av Mourinho at han kunne trene med førstelaget igjen. Schweinsteiger fikk noen minutter fordelt på fire kamper i løpet av sesongen, men ingen av de var i Premier League.

– Når man ser andre i spillere i sin posisjon så tenker man «jeg er bedre enn denne fyren». Vi hadde Paul Pogba, Ander Herrera, Michael Carrick, Morgan Schneiderlin og Marouane Fellaini. Jeg følte jeg var sistemann i køen.

Til slutt kom unnskyldningen fra Mourinho, men da var skaden allerede skjedd.

– Første gang noen sa unnskyld var da jeg bestemte meg for å forlate United for USA. Jeg spurte José om jeg kunne dra og han sa unnskyld for måten han hadde behandlet meg i begynnelsen, og at han måtte la meg dra fordi han ikke kunne si nei.