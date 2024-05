Det kan ligge noe i det, tror United-kjennerne og eksperter VG har snakket med.

– Det har aldri vært en sterk sportslig ledelse siden Sir Alex Ferguson, sier Jamie Jackson i The Guardian.

– Det som har kommet frem ganske tydelig nå, er at det kommer til å bli et skille fra managernes regler til klubbens regler. Det er oppsiktsvekkende i seg selv, at de ikke har et innarbeidet klubbreglement, sier Eivind Holth fra United.no og podkasten UNO.

– Jeg mener at vi her snakker om det aller største problemet i Manchester United. Jeg mener det er utenkelig at så mange managere med så ulik bakgrunn og egenskaper har havnet i problemer uten at bakenforliggende årsaker er sterke, sier Viaplay-ekspert Lars Tjærnås.

Ordet mytteri begynte å spre seg under Manchester Uniteds katastrofale 0–4-tap for Crystal Palace mandag. Manager Erik ten Hag er den som får sterkest gjennomgå, hans fremtid virker mer usikker enn noen gang.

Da Sir Alex Ferguson pensjonerte seg i 2013 etter 26 år, ble det naturlig nok et maktvakuum. Mange mener United fortsatt ikke har klart å fylle tomrommet.

Flere profilerte managere har kommet og gått, mens den sportslige ledelsen har enten blitt anklaget for å være inkompetent eller ikke til stede. Eller begge deler.

Det kan i ytterste konsekvens bety at spillerne utelukkende svarer til manageren. Og om de da blir misfornøyd, kan det starte en maktkamp direkte med personen som også velger ut laget – uten at manageren kan se seg rundt etter støtte oppover i systemet.

– De trenger den ekstra bufferen mellom laget og manageren på dette området, mener Jackson.

Kanskje en nordmann kan være redningen på kort sikt?

Han drar en parallell til Manchester City forrige sesong.

Da venstreback João Cancelo utfordret manager Pep Guardiolas autoritet, ble han lånt ut til Bayern München raskere enn han kunne si «que?». Problemet ble avverget før det påvirket gruppen.

Ten Hags husregler – som Holth var inne på – blir i stor grad håndhevet av, vel, Ten Hag selv og hans støtteapparat. Slik kom han på kant med både Cristiano Ronaldo og Jadon Sancho, som ble lange, seige og energislukende konflikter.

Og selv om det finnes noen støttespillere lenger opp i hierarkiet:

– Han står veldig alene i det, påpeker United-journalisten Holth.

Sir Jim Ratcliffes oppkjøp i klubben kan medføre endringer. Flere anerkjente klubbledere er allerede på vei inn: Fundamentet i den nye æraen skal bygges.

Det forventes at de også kommer til å definere et regelverk for klubbens spilleres, med spillernes påvirkning når de skrives ned.

– Da vil det ikke avhenge av hvem som er manager, det samme reglementet vil gjelde uansett. Da vil Manchester United stå mye sterkere som klubb mot den spillermakten mange forbinder med dem, sier Holth.

Men Sir Alex Ferguson greide det jo? Hvorfor kan ikke andre greie det da?

– Nå er det flere folk rundt stjernene, sterke agenter og andre som ofte bygger et sterkt ego i spillerne. Mediedelen er langt mer omfattende og krevende – og summen av alt dette er at jobben har vokst ytterligere. I medgang flyter det, men i motgang enten sportslig eller ved disiplinære problemer, får en manager uten et apparat rundt seg større problemer enn andre, mener Lars Tjærnås.

Får Erik ten Hag sparken som Manchester United-manager? Ja, og før denne sesongen er over. Ja, i sommer. Nei, han får fortsette.

For store problemer er det for Ten Hag og det forventes at klubben denne sommeren skal ta et valg: Fortsette med nederlenderen og gi ham tillit inn i den nye tiden, eller erstatte ham.

Jamie Jackson i The Guardian tror ten Hag blir, og er nok i et mindretall akkurat nå. Tjærnås mener (den manglende) strukturen rundt ikke frikjenner ten Hag her og nå.

– Slik laget nå ser ut – særlig med en kaotisk struktur – er helt og holdent hans ansvar. Det tror jeg kommer til å koste ham jobben. Paradoksalt er det et elendig tidspunkt å miste den på, for jeg tror United nå bygger klubb og struktur på en helt riktig måte.

