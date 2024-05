Det er ytterligere to heat, saken oppdateres!

Henrik Ingebrigtsen klokket inn på 13,26.92. EM-kravet er 13,20. Men han har tatt EM-kravet tidligere.

– Det var vanskelig å få med seg så mye av løpet. Men det var framgang siden sist. Jeg har ikke pratet med Henrik ennå. Vi får summere opp i morgen når jeg har fått pratet med alle, sier sportssjef i friidrettsforbundet Erlend Slokvik til VG.

33-åringen fra Sandnes la seg godt bak i feltet ut fra start, selv om han kom til løpet med tredje beste personlige rekord.

Ingebrigtsen klarte EM-kravet i fjor sommer, men han er ikke klar for mesterskapet, for det er fire menn som kjemper om de to siste EM-plassene på 5000 meter. Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås er klare.

Magnus Tuv Myhre, Awet Kibrab, Abdullahi Dahir og Per Svela vil også til EM.

– Er det de 4 beste tidene som blir tatt ut til EM?

– Vi kommer til å se på det som blir prestert både i år og i fjor, men det teller mer i år. Kriteriene ligger på hjemmesiden vår, svarer Slokvik.

Lørdag kveld ble det bekreftet at bror Filip Ingebrigtsen stiller til start på 1500 meter i Brussel søndag, for å gjør et siste forsøk til EM på den distansen.

Yann Schrubb fra Frankrike vant på 13,04.27, og tok OL-kravet for lekene på hjemmebane.

Thomas Frafard fra Canada ble nummer to i første heat med 13,05.07. Mouhiyadin Abdi Waiss ble nummer tre.

Det er hele 79 menn som skal løpe 5000 meter fordelt på tre heat i WA Continental Tour Bronze i Brussel i kveld.

Ingebrigtsen fikk det tungt i sesongåpningen midt i mai, da løp han på 13.33,62 i Sverige.

Henrik Ingebrigtsens personlige rekord på 5000 meter lyder på 13.13,99 og ble satt i Belgia i fjor.

To nordmenn er med, Abdullahi Dahir Rabi løper i det andre heatet.

EM arrangeres i den italienske hovedstaden Roma fra 7. til 12. juni.