Kommunedirektøren i Ålesund besluttet nylig at skolene i kommunen ikke får heise regnbueflagget under årets Pride-feiring. Avgjørelsen skapte kraftige reaksjoner.

AaFK er åpenbart heller ikke spesielt begeistret for avgjørelsen.

«Hvert år pryder Pride-flagget flaggstanga utenfor Color Line stadion, og det skal det selvfølgelig gjøre i år også. Etter FORBUDET fra Ålesund kommune mot skolene, ønsker vi å vise vårt standpunkt tydelig, ved å heise flagget tidlig», skriver klubben på X torsdag.

Videre heter det at flagget som vanlig vil henge utenfor arenaen gjennom hele juni måned.

«Fotballen og samfunnet skal være for alle, og det vil vi markere», skriver AaFK.

Kommunedirektøren begrunnet beslutningen om å nekte skolene flaggbruk slik:

– Skolene skal være for alle elever, og det blir arbeidet med inkludering og mangfold hver dag gjennom året. Kommunedirektøren har etter ønske fra flere bestemt at det ikke flagges ved skolene i Ålesund under Pride i år.

Regnbueflagget vil samtidig bli heist på rådhuset og i sentrum under Pride-feiringen.

Minst en skole har overfor lokalavisen Sunnmørsposten varslet at de vil trosse avgjørelsen.