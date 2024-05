The Guardian skriver at den nye eieren Sir Jim Ratcliffe og hans menn har tatt beslutningen.

Manchester United spiller FA-cupfinale mot byrival Manchester City lørdag klokken 16.00.

Men selv om Manchester United skulle vinne finalen, kommer ikke Erik ten Hag til å være United-manager neste sesong.

Han har i utgangspunktet ett år igjen av kontrakten.

Dette skjedde da Erik ten Hag holdt tale etter sesongen:

Klubben har ikke ønsket å kommentere The Guardians opplysninger, skriver avisen.

De hevder videre at Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Kieran McKenna, Graham Potter og Thomas Frank mulige erstattere.

Torsdag skrev den anerkjente Gianluca Di Marzio at avgjørelsen er tatt og United kommer til å kvitte seg med Erik ten Hag denne sommeren.

Fabrizio Romano hevdet samtidig at avgjørelsen ikke var tatt og at det var en 50/50-mulighet for at nederlenderen ble værende.

– Jeg har ingenting å si. Jeg fokuserer bare på jobben jeg må gjøre, og det er først og fremst å vinne kampen på søndag, og deretter å fortsette å jobbe med prosjektet, sa Erik ten Hag da han ble spurt om fremtiden på torsdagens pressekonferanse.

Fredag hevder altså også The Guardian at beslutningen er tatt.

Få med deg VGs store Manchester United-spesial:

I 2016 ble landsmannen Louis van Gaal sparket kort tid etter at han hadde vunnet FA-cupen.

Allerede på pressekonferansen rett etter finaleseieren mot Crystal Palace kom det spørsmål om lekkasjene om at van Gaal var ferdig i klubben – og noen dager senere kom den endelige bekreftelsen.

Denne gangen kommer medienes opplysninger allerede før cupfinalen.