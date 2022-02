Etter flere dager med press, har FIFA og UEFA bestemt at lag fra Russland ikke kan delta i konkurranser i regi av dem. President i Norges Fotballforbund, Terje Svendsen, er kritisk til at beslutningen ikke kom tidligere.

Søndag kom beskjeden om at det internasjonale fotballforbundet (FIFA) hadde bestemt at Russland ikke skulle utestenges, men at de skulle spille kamper på nøytral bane uten tilskuere.

FIFA fikk mye kritikk for avgjørelsen, men har nå valgt å snu. Sammen med det europeiske fotballforbundet (UEFA) har de nå bestemt at alle russiske lag, klubblag og landslag, skal suspenderes fra alle FIFA og UEFA-konkurranser inntil videre.

Bakgrunnen er Russlands pågående invasjon av Ukraina, som startet på torsdag i forrige uke.

– Jeg synes det er en helt riktig beslutning, men jeg synes at det å suspendere russiske klubber og landslag godt kunne kommet i går. Det kom et døgn for sent, og den litt slappe beslutningen i går skapte unødvendig mye støy, sier president i Norges Fotballforbund, Terje Svendsen, til VG.

– Hadde man kunne tatt en avgjørelse i går, hadde man spart seg for mange negative reaksjoner. Jeg skulle gjerne sett at den beslutningen kom i går, sier han.

Svendsen legger til at han er godt fornøyd med løsningen som FIFA og UEFA nå har kommet frem til.

FORNØYD MED LØSNINGEN: Terje Svendsen skulle gjerne sett at russiske klubblag og landslag ble suspendert på søndag, men er glad for løsningen som FIFA og UEFA nå har kommet frem til. Foto: Frode Hansen / VG

Tidligere mandag ble det klart at Den internasjonale olympiske komité (IOC) anbefalte utestengelse av alle russiske og hviterussiske utøvere.

– Jeg tror de (FIFA) ville landet på det her uansett. I hvert fall i Europa har det vært veldig sterke reaksjoner på den beslutningen som kom i går, og de fleste europeiske forbund er på linje, sier Svendsen.

UEFA skriver også at de har valgt å avslutte sponsorsamarbeidet med det russiske selskapet Gazprom. Dermed fjernes Gazprom fra alle UEFA-turneringer med umiddelbar effekt. Selskapet skulle etter planen sponse blant annet Champions League og EM i 2024.

Russland skulle etter planen spille VM-kvalifiseringskamp mot Polen, i Russland, den 24. mars. Vinneren av den kampen igjen, skulle spille om en VM-billett mot vinneren av Tsjekkia og Sverige.

Alle de tre landene har tidligere gjort det klart at de ikke vil spille mot Russland. Selv om det skulle bli en løsning i konflikten mellom Russland og Ukraina i løpet av kort tid, er Svendsen klar på at Russland ikke bør få lov til å spille om en VM-plass.

– Man må betale for den grusomheten som allerede har skjedd. Det er helt uaktuelt at Russland skal få spille i en playoff, sier Svendsen.

I europeiske klubbkonkurranser hadde Spartak Moskva tatt seg til åttedelsfinalen i Europa League, hvor de skulle spille mot RB Leipzig. De vil nå ikke få muligheten til å spille oppgjøret mot den tyske klubben.