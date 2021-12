GRIMSTAD: – Kjære FK Jerv-fans, min tid i klubben har kommet til veis ende, skriver Campos på din Instagram-konto torsdag kveld.

Campos var spilleren som sammen med keeper Øystein Øvretveit kanskje var den største helten da Jerv slo Brann i den spinnville opprykkskvaliken forrige uke. Campos scoret først på straffespark i ordinær tid, før han scoret igjen i ekstraomgangene, samt i straffesparkkonkurransen.

Nå er det imidlertid klart at hans tid i klubben er over.

Det er så langt ikke kjent hvor ferden går videre for den 26 år gamle costarikaneren.

På Instagram skriver Campos følgende:

«Kjære Fk Jerv-fans, min tid i klubben har kommet til veis ende. Ord kan ikke beskrive hvor takknemlig og glad jeg er for å ha vært en del av Fk Jerv de siste 2 årene. Fra å gå glipp av halvparten av sesongen i 2020 pga. skade, til å gjøre seg fortjent til en plass i Eliteserien 2022 etter en utrolig sesong. Jeg kan forsikre deg om at jeg alltid ga alt for klubben og byen Grimstad

Jeg er også takknemlig for måten byen Grimstad, Fk Jerv og Amazon Grimstad tok meg og kjæresten min Kari og gjorde oss til en del av familien fra første dag! Vi er både triste for å forlate men glade og stolte over arbeidet vi begge gjorde for klubbene og byen. Jeg glemmer aldri de utrolige øyeblikkene vi delte på og utenfor banen med noen av de mest fantastiske menneskene vi har møtt. Til Svaberget, takk for fortsatt støtte til laget, dere har vært fantastiske i mange år og nå vil dere nyte å heie fram laget i toppligaen! Det fortjener dere! Til mine lagkamerater, trenere og alle ansatte på Fk Jerv, takk for en uforglemmelig opplevelse. Jeg kommer aldri til å glemme dere. Jeg kommer til å følge dere tett i Eliteserien neste år, håper alltid på det beste. HEIA JERV»