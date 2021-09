Verstappen og Hamilton i dramatisk krasj – begge ute av løpet

Max Verstappen og Lewis Hamilton er begge ute av Italia Grand Prix etter å ha krasjet midtveis i løpet.

De to stjerneførerne kjempet om plassen like etter Hamiltons pitstop, og begge nektet å gi seg. Det endte med et voldsomt sammenstøt.

– Det er det som skjer når du ikke gir meg plass, tordnet det fra Verstappen over radioen. I garasjen gjentok Red Bull-føreren det samme.

Verstappens bil ble kastet oppå Hamiltons, og det kunne endt riktig ille hadde det ikke vært for «halo-bøyen», som beskytter førernes hode. Verstappens bil rullet over Hamiltons, og det så ut som Red Bull-bilens høyre bakhjul traff Hamiltons hode, bøyen til tross.

Nederlenderen marsjerte demonstrativt fra stedet uten å se på briten etter krasjen. Hamilton fulgte etter noen sekunder senere. Det ser ut til å ha gått bra med begge førerne.

– Til alle som spør: Lewis har det fint, skriver Mercedes på Twitter.

– Dette er monumentalt! Det er to førere som kjemper om VM-tittelen, og som ikke har råd til å tape mot hverandre. Da ender det med krasj. Og det er andre gang vi ser det i år, sier tidligere Renault-fører Jolyon Palmer til BBC.

Verstappen ledet fem poeng foran Hamilton i sammendraget før søndagens Italia Grand Prix.

Ifølge Formel 1-journalisten Chris Medland kommer hendelsen mellom Verstappen og Hamilton til å bli gransket etter løpet.

Italia Grand Prix har utviklet seg til et marerittløp for Red Bull. Det mektige østerrikske laget hadde ikke vunnet på Monza-banen siden 2013.

Løpet pågår fremdeles. Saken oppdateres.