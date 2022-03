(Crystal Palace-Man. City 0–0) Serieleder Manchester City avga to poeng mot Crystal Palace, i det som ble en gavepakke til Liverpool i kampen om Premier League-tittelen.

Onsdag kan Liverpool være ett poeng bak Pep Guardiolas menn med seier mot Martin Ødegaards Arsenal på Emirates Stadium. For mandag kveld blåste Vicente Guaita (35) og lagkameratene fyr i tetstriden i Premier League med en heroisk innsats hjemme mot City.

– Vi spiller en veldig, veldig god kamp. Det ble vanskelig mot et godt lag som forsvarte seg bra. I pausen sa jeg at vi bare måtte fortsette som vi hadde gjort, sier Guardiola i et intervju vist på TV 2.

10. april møtes City og Liverpool på Etihad Stadium i det som kan bli en seriefinale i den 32. Premier League-runden.

– Selvfølgelig lar de seg stresse av dette. Nå blir det sannsynligvis match helt ut, sier TV 2-ekspert Morten Langli om tittelkampen.

Mandag hadde City ballen nesten 80 prosent av tiden og vant skuddstatistikken 18–7, men hverken João Cancelo, Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez eller Bernardo Silva klarte å sette inn vinnermålet.

Til tross for stolpeskudd fra nevnte Cancelo og De Bruyne, var Silva nærmest i det 71. spilleminuttet. Etter et strøkent innlegg fra Jack Grealish kunne portugiseren styre ballen i et tomt bur bak en utspilt Guaita.

I stedet skled ballen av foten, nærmest langs målstreken og til side for mål.

– Det er helt utrolig at han ikke setter den, sier Langli.

FORTVILET: Guardiola kunne knapt fatte at laget hans ikke scoret. Foto: Matt Dunham / AP

Etter matchen entret Guardiola gressmatten og gikk rett bort til Guaita. På spansk spurte City-manageren trolig hvordan han var i stand til å holde buret rent for hjemmelaget.

For til tross for ingen scoringer, hadde mannskapet hans flust med store sjanser.

Guardiola beholdt også det samme laget på banen hele kampen.

– Jeg tenkte mye på om jeg skulle gjøre endringer, men laget spilte bra. Vi skapte sjanser, forklarer Citys spanske manager.

FORTVILET: Cancelo traff stolpen mot Palace. Foto: Reuters

Matchen ble et deilig mandagsoppgjør under flomlysene på Selhurst Park. Begge lagene var heltent fra start, noe som bidro til et høyt tempo, konsentrasjon og kvalitet.

Det var åpenbart at City-spillerne var bevisste på betydningen av oppgjøret, men også 11.-plasserte Palace ville vise seg frem på en god måte.

Med et høylytt hjemmepublikum i ryggen gjennom samfulle 95 minutter bidro Wilfried Zaha, Conor Gallagher, Guaita og resten av Palace-gutta til en intens match.

– Hele laget var glimrende. Vi jobbet så hardt for det. Vi fortjente det, sier Gallagher til Sky Sports.

Han satte ny løpsrekord i en kamp blant Palace-spillerne denne sesongen med 12,5 kilometer.

– For å være helt ærlig, så kan jeg ikke føle bena mine. Ha-ha. Alle jobbet så hardt. Vi ga alt. Jeg er stolt av laget, gliser 22 år gamle Gallagher, som er på lån fra Chelsea.