Sparta - Oilers: 1–2

SARPSBORG: I et nær fullsatt Sparta Amfi ble de trykk fra start da publikum dro i gang, og det var hjemmelaget som responderte best. Oilers var ikke helt med og det var kun en ellevill redning fra Henrik Holm som hindret tidlig baklengs.

Sparta kontret med kraft og Holm måtte gi retur på den første avslutning. Pucken havnet rett på kølla til en Sparta-spiller som hadde tilnærmet åpent mål, men på et vis fikk Holm kastet ut benet og avverget.

Minutter senere var det duket for kveldens første nevekamp da Tommy Kristiansen endte opp i en dans med Håvard Salsten. To minutter på begge to samtidig som Rob Bordson også måtte sette seg. Undertall for Oilers, men det styrte de greit unna.

Henrik Holm måtte gjøre et par meget solide redninger for at Oilers ikke skulle havne tidlig bakpå i Sarpsborg. Foto: Christoffer Hjalmarsson

Tommy Kristiansen tok som vanlig for seg både før og etter at det var blåst. Foto: Christoffer Hjalmarsson

Halvveis ut i perioden hadde Oilers kun hatt to avslutninger på mål, men de våknet noe etter hvert. Det jevnet seg ut og bølget frem og tilbake de siste minuttene. Ikke de store sjansene, men det smalt stadig godt i vantet og meldingene haglet spillerne imellom.

Oilers hevet seg

Det var tydelig at Oilers hadde fått en oppstrammer i pausen, for etter hvilen kom de ut i bra tempo og etter fem minutter ga det uttelling.

Fine kombinasjoner offensivt gjorde at Ludvig Hoff var fri og med, nesten, åpen kasse kunne han ikke unngå å score. Målet sørget for en voldsom og intens jubel blant Oilers-spillerne, ja det gikk nesten over i raseri. Tydelig at det målet betød mye.

Oilers-spillerne jublet innbitt da Ludvig Hoff satt inn 1–0 mot Sparta. Foto: Christoffer Hjalmarsson

Igjen var det ampert da Oilers og Sparta møttes i NM-semifinalen. Her tar Thomas Berg-Paulsen telling etter en stygg takling. Oilers-spilleren kom seg dog greit på skøytene igjen. Foto: Christoffer Hjalmarsson

Oilers fortsatte å holde trykket oppe, men så pådro Dennis Sveum seg en utvisning for hekting. Oilers hadde så langt ridd av undertallene, men nå maktet de ikke mer mot ligaens beste powerplay. Magnus Nilsen dunket pucken inn fra blå.

Kampen bølget så frem og tilbake før Oilers fikk overtall. Da styrte Ludvig Hoff pucken i mål, men jubelen var meget behersket. Vingen var nemlig fullstendig klar over at kølla var for høyt oppe og etter en titt på video konkluderte dommerne med det samme.

Mot slutten av perioden sved Rob Bordson en gigantsjanse og dermed ebbet perioden ut på stillingen 1-1.

Avventende hockey – sen avgjørelse

Fra start av i tredje periode var det stadig intenst, men samtidig kunne man ane en for å tape. Ikke bare hos Oilers, for Sparta var også noe avventende. Ingen stormet i angrep og avslutningene som kom var grei skuring for målvaktene.

Det gjorde at første halvdel av tredje akt forløp uten de helt store hendelsene.

I det kampen gikk mot spilleforlengelse tok imidlertid Steven Whitney tak. Med et drøyt minutt igjen på klokken skled han inn fra kant og lempet pucken opp i motsatt kryss. Oilers-spillerne brøt ut i en ellevill jubel.

Steven Whitney omfavnes etter sin matchvinnerscoring mot Sparta. Foto: Christoffer Hjalmarsson

Dramaet var allikevel ikke over for med 40 sekunder igjen pådro Patrick Ulriksen seg en utvisning. Sparta tok samtidig ut keeper og spilte seks mot fire. Oilers klarte imidlertid å stå i mot og med det utligne til 2-2 i kamper.

KAMPFAKTA

Sparta Sarpsborg – Stavanger Oilers (0-0, 1-1, 0-1)

NM-sluttspillet i ishockey, semifinale 4

Sparta Amfi: 2642 tilskuere

Mål: 0-1 Ludvig Hoff (Lefebvre, Ulriksen)(25:47), 1-1 Magnus Nilsen (Fagerudd, Jakobsson)(31:01 PP), 1-2 Steven Whitney (Kissel)(58:57)

Utvisninger: 4x2 min – 6x2 min

Skudd: 25 – 30

Hoveddommere: Roy Stian Hansen og Tommy Søstumoen

Oilers’ lag:

Målvakt:

Henrik Holm

Backer:

1. backpar: Patrick Ulriksen og Martin Lefebvre

2. backpar: Dennis Sveum og Andreas Klavestad

3. backpar: Kristian Østby og Daniel Rokseth

Ekstra back: Noah Aarthun

Løpere:

1. rekke: Steven Whitney, Jarrett Burton og Christoffer Karlsen

2. rekke: Ludvig Hoff, Rob Bordson og Tommy Kristiansen

3. rekke: Dan Kissel, Andre Strandborg og Markus Søberg

4. rekke: Anders Tangen Henriksen, Thomas Berg-Paulsen og Greg Mauldin

Ekstra løper: Magnus Hoff