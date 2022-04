Fra omstridt TV-ekspert til toppjobb i Vålerenga. I dette intervjuet forteller Joacim Jonsson om drapstruslene, nedturen i Fredrikstad og den store drømmen for Vålerenga.

«Nå er jeg helt på viddene».

Joacim Jonsson stopper opp og snur seg. Han går raskt rundt Vålerengas hjemmearena med Aftenposten på slep.

«Hvordan kommer jeg meg ut på banen? Det er helt sykt at jeg ikke vet det.»

Vi møter ham på første offisielle arbeidsdag som Vålerengas nye sportssjef. Serieåpningen mot Molde, som VIF skal tape 0–1, er én dag unna.

Jonsson er klar for å føle seg nervøs og kvalm på kampdager. For nå skal han ansvarliggjøres, som han uttrykker det selv.

I flere år har han jobbet som fotballekspert på TV og kritisert trenere, ledere og spillere i Eliteserien. Nå blir det han som får kjeft om Vålerenga strever.

– Så storkjeftet som jeg har vært, vet jeg at mange ønsker at det går til helvete, sier Jonsson.

– Jeg kunne ikke jatte med

Onsdag i forrige uke satt Joacim Jonsson og jobbet med et breddefotballmagasin for VG.

Så ringte telefonen.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo og daglig leder Erik Espeseth ville snakke med ham.

Under en uke senere ble Jonsson presentert som Vålerengas nye sportssjef.

Alle forberedelsene til ekspertjobben, både på TV og som skribent, er lagt vekk. Nå skal Joacim Jonsson vise at han ikke bare har det i kjeften.

– Jeg har med et spørsmål fra din tidligere kollega, Gunnhild Toldnes.

Jonsson gliser. «Ååååkei», sier svensken og stålsetter seg.

– Du har nedsablet hele Fotball-Norge som ekspert. Angrer du på det nå?

– Nei, absolutt ikke. Det var rollen jeg hadde da. Det tror jeg folk forstår. Jeg kunne ikke sitte som en grå og kjedelig ekspert og jatte med, sier Jonsson.

«Fiasko». «Genialt». «Står til stryk». Som TV-ekspert har Jonsson brukt store ord. Han har underholdt mange, men også provosert en del. Han har til og med fått drapstrusler fra supportere.

– Med hånden på hjertet, jeg tar meg ikke nær av det. De lagene jeg har kritisert, har folk sterke følelser for. Det er helt fint at de forsvarer egne lag med nebb og klør, sier Jonsson.

– Har du opplevd noen av truslene som ubehagelige?

– Nei, jeg har aldri gjort det. Enkelte kolleger har ment at jeg bør politianmelde det. Men det er sjelden jeg er redd for noe i denne konteksten. Man kan si mye om meg, men feig er jeg ikke.

Men hans nådeløse væremåte på TV gjennom årene har påvirket karrieremulighetene, tror Jonsson.

– Derfor er det enda mer interessant, og en tillitserklæring, av Vålerenga. De viser at det faktisk er høyt under taket her. De vil ha en person som tar standpunkt og har meninger.

Joacim Jonsson vet allerede om spillere Vålerenga bør signere. - Det vil bli gjort feil. Det er det eneste som er sikkert. Men det blir veldig mye riktig også, lover Jonsson. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Har refset Vålerenga

For meninger, det har Jonsson. Og de har vært svært sterke om nettopp Vålerenga.

– Du har kalt Vålerenga for «Eliteseriens tregeste lag», og du har sagt at de ikke var føre-var i overgangsvinduet forrige sommer. Hvorfor vil du jobbe i klubben hvis du mener den drives så amatørmessig?

– Amatørmessig er et stort ord. Men skulle jeg jobbet i en klubb jeg ikke har kritisert, vet jeg ikke hvilken klubb det skulle vært, sier Jonsson og smiler.

Han understreker at han står for at Vålerenga ikke var godt nok forberedt forrige sesong.

– På pressekonferansen sa du at Vålerengas signeringer i vinter har vært bra. Endrer du tonen nå som du er på innsiden?

– Det må man så klart gjøre. Det er en helt annen rolle. Men jeg synes (Petter) Strand og (Vegar Eggen) Hedenstad har vært bra i oppkjøringen. De tilfører laget en ny dimensjon.

Lærte av FFK-nedturen

Når han har kritisert andre, har Jonsson av og til fått egen erfaring slengt i fleisen.

Det er snart ti år siden hans siste klubbjobb, i Fredrikstad.

Jonsson jobbet for klubben mellom 2007 og 2013, først i en slags speiderrolle, deretter som sportslig leder. I den perioden sakket Fredrikstad akterut som toppklubb og rykket ned til 1. divisjon.

– Hva gir deg troen på at det skal gå bedre nå?

– Da jeg kom inn i FFK, hadde klubben allerede brukket ryggen en gang eller to. Det var et helt vilt etterslep. Her er det helt andre forutsetninger. Vålerenga er en større klubb med enda større potensial.

Joacim Jonsson har ofte kritisert sportssjefene i norsk fotball for å være for kjedelige. Han har ønsket flere «sirkusdirektører». – Kommer man inn i et rom, uansett om det er sponsorer eller supportere, må man bare «ta rommet», sier Jonsson. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Samarbeidet med Fagermo

Midt i et resonnement om såkalt «spillerlogistikk» ringer telefonen. Jonsson haster opp av stolen.

«Denne må jeg ta».

Det er Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo. Jonsson går frem og tilbake. Ordene strømmer ut mens han diskuterer spillere med Fagermo.

– I motsetning til i andre klubber og land, skal du som sportssjef rapportere til Fagermo her. Tror du den rollen blir en utfordring?

– Nei, det blir ganske uproblematisk. Uansett hvem jeg rapporterer til, ville jeg aldri hentet en spiller som en trener ikke vil ha.

Den store drømmen

Når letingen etter kunstgressbanen lykkes, står Jonsson og poserer med de tomme tribunene rundt seg.

Det er disse han så gjerne vil at Vålerenga skal fylle.

Han håper Vålerenga kan skape like stort engasjement som de store Stockholm-klubbene, som fyller sine stadioner.

– Om det blir smekkfullt her, vet jeg at vi har nådd målene. Da er Vålerenga et topplag. Da har vi et godt omdømme. Da vil barn og voksne identifisere seg med Vålerenga. En full stadion viser en klubb som er veldrevet og vellykket, sier Jonsson.

Dagen etter taper Vålerenga 0–1 mot Molde i seriepremieren. Vi ringer opp Jonsson. «En tøff bortekamp som Molde vant fortjent», oppsummerer han.

– Hadde du brukt sterkere ord om du satt i TV-studio?

– Det vet jeg ikke. Det er fullt mulig. Men nå er jeg ikke det. Det er veldig enkelt, sier Jonsson.