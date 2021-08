Henny Reistad i tårer: – Jeg får det ikke til

– Jeg er først og fremst veldig skuffet over egen prestasjon, sier hun til VG.

Reistad scoret to mål mot slutten, men hadde før den bommet på uvanlig mye med fire bom skudd og to personlige feil.

– Jeg vet ikke hva det er. Jeg føler meg veldig klar for kampen og har sett for meg hvordan jeg skal prestere bra. Men jeg får det ikke til, sier hun gråtkvalt noen minutter etter kampen.

– Blir du stresset?

– Det preger meg kanskje mer utover i kampen enn hva jeg selv ønsker at det skal gjøre. Man vil bare gjøre alt for laget og så vet jeg at jeg ikke har noe på banen om jeg ikke går på mål. Når det ikke funker, så blir det vanskelig.

– Har presset rundt OL blitt større enn du hadde regnet med?

– Jeg føler ikke at det er presset som gjør at jeg spiller dårlig. Jeg vet ikke hva det er. Jeg tenkte ikke på slike ting før kampen, sier hun.

Reistad scoret 22 mål på to kamper da Vipers vant Champions League. I OL har det gått mer opp og ned. Hun kom i gang mot Montenegro i gruppespillet, men etter syv strake scoringer skadet hun skulderen. Dermed ble det to kamper på sidelinjen før hun kom tilbake i kvartfinalen mot Ungarn.

Landslagssjefen sier dette om forskjellen på OL-prestasjonen og den lysende avslutningen i Vipers.

– Hvis du sammenligner med Champions League: Der kom hun inn som en «rookie» og ingen var forberedt på henne. Hun fikk mye plass og gjorde kjempekamper. Det er ikke noe likhetstegn mellom det og at hun skal gjøre det samme på landslaget, sier Thorir Hergeirsson.

I OL har hun gjort 23 mål på sine 36 skudd.

– Jeg synes hun egentlig kommer godt inn i dette laget. I dag er det litt nervøst og forsiktig. Men hun spiller godt bakover. Hun var god mot Frankrike før OL og jeg synes hun har gjort sakene sine her riktig godt, sier Hergeirsson.

– Det er klart hun er skuffet. Det viser jo bare hvilke krav og ambisjoner hun har til prestasjoner. Jeg synes hun lider litt av at vi i perioder ikke får flyt i spillet, sier Hergeirsson som satte inn Reistad etter 16 minutter.

Det stoppet helt opp for Norge i de seks siste minuttene av 1. omgang. Ledelse 10–9 og initiativ i kampen ble forvandlet til russiske ledelse 14–11 ved pause. Den ga de aldri fra seg.

– Jeg skjønner det ikke og jeg ble rasende. Vi forlater konseptet totalt. Vi hadde full styr på det. Vi skulle kjøre etter Russland (opp i angrep) for å presse dem litt, men vi skal være kritiske. Men så tar vi noen avslutninger og avgjørelsen som jeg ikke kan forklare. Der gir vi dem troen, sier Hergeirsson om perioden der Reistad misset to skudd.