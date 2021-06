Tidenes største norske tap – ble filleristet av Nederland

Hun debuterte mot Sverige på La Manga i 2012. Ni år og 78 landskamper senere takker Ingrid Moe Wold (31) av for Norge og som fotballspiller på verst tenkelig vis. Med kapteinsbindet rundt armen tok hun del i 79 minutter av lidelsene.

– Det føles ikke akkurat skikkelig bra å runde av på denne måten, forteller Moe Wold, som både fikk blomster, drakt og hyggelige hilsener fra spillere på begge lag i avskjedskampen.

Hun annonserte i mai at karrieren var over etter sesongen – etter elleve år i LSK Kvinner og utenlandseventyr i Madrid og Everton. Historiens største tap for fotballkvinnene ble hennes siste opptreden.

Det enorme tapet til tross, hun spår en lys fremtid for det norske landslaget.

– Jeg visste ikke at det var det største tapet. Det var brutalt og en leksjon på hvor nivået til de beste ligger. Per nå er vi et stykke unna, men vi har gått på smeller før og reist oss. Vi skal jobbe oss ut av det og bruke året frem mot EM veldig godt. Vi må lære av dette og laget har så mange store talenter, forteller 31-åringen til VG.

Verdenstreeren fra Nederland stilte med toppet mannskap og etter et kvarter skrudde angrepsstjernen Vivianne Miedema hjemmelaget i ledelsen.

Norge skulle egentlig ladet opp til fotball-EM i England på denne tiden av året, men coronapandemien forskjøv mesterskapet til neste sommer. Nederland har et OL å se frem mot i juli/august, og viste at mesterskapsformen er inne.

Vis fakta ↓ Norges største tap Danmark - Norge 4–0, 1980

Sverige - Norge 5–0, 1985

USA - Norge 4–0, 1990

Norge - Kina 0–4, 1991

Kina - Norge 5–0, 1999

USA - Norge 4–0, 2002

Tyskland - Norge 4–0, 2005

USA - Norge 4–0, 2008

Norge - USA 0–4, 2008

Japan - Norge 5–1, 2008

Sverige - Norge 5–1, 2009

Tyskland - Norge 4–0, 2009

Tyskland - Norge 4–0, 2020

Ti minutter før pause doblet tidligere LSK- og Vålerenga-spiller Sherida Spitse ledelsen på praktfullt vis. Midtbanespilleren banket et frispark i krysset, over en utspilt Cecilie Fiskerstrand.

Norge var uten stjernetrioen Caroline Graham Hansen, Guro Reiten og Maren Mjelde mot Nederland, og nivåforskjellen ble mer og mer merkbar. For i løpet av syv minutter i andre omgang scoret hjemmelaget tre nye mål på Twentes hjemmebane, De Grolsch Veste.

Først prikket Jill Roord inn kampens tredje etter 51 minutter. To minutter senere var Moe Wold svært uheldig da hun styrte et nederlandsk innlegg over Fiskerstrand. 58 minutter var spilt da Miedema banket inn 5–0. Hennes 73 landslagsmål på 96 kamper.

Shanice van de Sanden satte inn de oransjes sjette scoring og skrev med det historie. De norske fotballkvinnene har aldri tidligere tapt med seks mål. Dette var det største tapet siden 5–0-tapet mot Kina i 1999.

Før slutt la Daniëlle van de Donk inn nummer syv og ydmykelsen var komplett. En brutal avslutning for Moe Wold som ble byttet ut elleve minutter før slutt.