Kort om saken:

Norges herrelandslag i fotball har ikke spilt mesterskap siden 2000.

Et norsk herrelag har ikke spilt i Champions League siden 2007.

Torsdag kl. 20.45 møtes Norge og Serbia i TV 2-sendt EM-playoffkamp.

Bodø/Glimt rystet giganten Milan på San Siro og var nær gruppespill i Europa League og en bankoverføring på 100 millioner kroner fra Det europeiske fotballforbundet.

Nesten!

Men nesten havner aldri i historiebøkene.

Molde var en skotupp unna Champions Leagues gruppespill, en kvart milliard kroner i inntekter og verdens beste fotballspillere på romsdalsbesøk.

Nesten!

Men nesten havner aldri i historiebøkene.

Og nå sitter vi her igjen og stirrer en ny «må-vinne-kamp» i hvitøyet.

Fakta 10 siste kamper Les mindre Slik har det gått i Norges 10 siste landskamper: 7. september 2020: Nord-Irland-Norge 1–5 (Nations League) 4. september 2020: Norge-Østerrike 1–2 (Nations League) 18. november 2019: Malta-Norge 1–2 (EM-kvalik) 15. november 2019: Norge-Færøyene 4–0 (EM-kvalik) 15. oktober 2019: Romania-Norge 1–1 (EM-kvalik) 12. oktober 2019: Norge-Spania 1–1 (EM-kvalik) 8. september 2019: Sverige-Norge 1–1 (EM-kvalik) 5. september 2019: Norge-Malta 2–0 (EM-kvalik) 10. juni 2019: Færøyene-Norge 0–2 (EM-kvalik) 7. juni 2019: Norge-Romania 2–2 (EM-kvalik)

...og nå er han på landslaget sammen med Martin Ødegaard (t.v.). Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Handler om mer enn penger

Betydningen av Norges EM-playoffduell mot Serbia torsdag kan oppsummeres med en enkelt setning:

Norsk fotball trenger ikke flere hederlige tap nå.

Utfallet av den kampen, og en eventuell playoffinale i november mot Skottland eller Israel, vil bety så mye for så mange i en tid som også har vært svært trøblete for fotballfolket.

Mesterskapserfaringen og millionbonusene til unge og fremadstormende norske landslagsgutter er nå én ting.

At et EM er et praktfullt utstillingsvindu for å gjøre seg attraktiv for enda større klubber og enda høyere lønninger, teller naturligvis inn i regnestykket.

Men trolig gir 5,4 millioner nordmenn fullstendig blaffen i om de norske landslagsspillerne får råd til enda en bil.

Ringvirkningene for norsk fotball er noe helt annet.

Og det er kanskje viktigst av alt.

Molde-spiller Fredrik Aursnes fortvilte, mens Franck Boli, Aissa Laidouni og de andre Ferencváros-spillerne jublet for Champions League-avansement. Foto: Tamas Kovacs / MTI

Mistet mange på veien

At Norge slår Serbia, betyr like mye for Håkon (10) og Mari (9) på Nordre Åsen, som for Erling Braut Haaland (20) og Martin Ødegaard (21) på Ullevaal.

Håkon og Mari vet trolig hva EM og VM er. De har hørt om idolene Cristiano Ronaldo, Lionel Messi og Kylian Mbappé.

Men de har ikke noe forhold til Norge i et fotballmesterskap for menn. En hel generasjon vet ikke hva det er. De har kanskje hørt mamma eller pappa snakke om gamle dager, om hvor fint det var å se norske spillere møte superstjerner fra Italia, Brasil og Spania.

Men det er gått 20 år siden sist gang. Og det er lenge i et fotballiv.

Jeg aner ikke hvor mange potensielt fotballinteresserte en har mistet på veien, men trolig er det mange.

En 25-åring husker kanskje vagt at Norge ble slått ut av EM i 2000.

Men til alle dem som ikke vet, kan vi minne om euforien da Norge slo Mexico i USA-VM i 1994, hvordan nasjonen stoppet opp. Om at kjølige nordmenn ble forvandlet til varmblodige søreuropeere da Kjetil Rekdal scoret på den straffen mot Brasil i 1998. Og hvor høyt oppe vi var da Steffen Iversen nikket inn 1–0 mot Spania i vårt foreløpig siste mesterskap i EM i 2000.

Martin Ødegaard (t.v.) og Erling Braut Haaland (t.h.) er klar for landskamp torsdag. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Selvfølelse og bygging av nasjon

Det var den gangen vi fylte opp kinosaler da Norge spilte. Det var den gangen vi sendte opp fyrverkeri etter norske seire.

Alle tok del i fotballeventyret på en eller annen måte. Det var viktig for selvfølelse og bygging av nasjon.

Det var til inspirasjon for vaffelstekere, ungdomstrenere og jentespillere fra Lindesnes i sør til Nordkapp lengst nord.

Og ikke minst: Pengestrømmen i 100-millionersklassen til Norges Fotballforbund kommer også bredden til gode.

Men ringvirkningene ved Norge i EM eller VM, kan ikke måles i én enkelt bankoverføring. Den måles også i form av selvfølelsen, positiv energi og potensielle inntektskilder i fremtiden. Norske spillere får erfaring på en større internasjonal arena, de selges til større klubber som igjen bringer penger til norske klubber som kan styrke utviklingsarbeidet.

Som landsmoder og tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland presist sa en gang på tidlig 1990-tall: «Alt henger sammen med alt».

Og det gjør det i høyeste grad for norsk fotball 30 år senere.

Erling Braut Haaland og Norge herjet mot Nord-Irland for en måned siden. Nå venter Serbia på Ullevaal. Foto: Peter Morrison, AP

Trusselen fra England

Vi lever i en tid der nordmenn er villige til å betale nærmest hva som helst for å reise på fotballturer til England, kjøpe favorittlagenes dyre drakter og indirekte diktere tempoet til den ville prisøkningen på TV-rettigheter.

I Norge er det registrert over 100.000 betalende supportere av engelske fotballag. Til sammenligning har supporterklubben til Norges klubbflaggskip Rosenborg under 1600 medlemmer.

Denne trenden bekymret nok norske fotballedere før koronapandemien inntraff. Det bør i hvert fall gjøre det nå.

Det som en gang føltes så nært, det lokale laget, føles så fjernt i en tid der du ikke får gå på stadion og heie på favorittlaget.

Jeg gjorde selv en observasjon under høstferie i Molde.

Sammen med en trebarnsfar så jeg romsdalingene kjempe for Norges første Champions League-sluttspill på 13 år. I potten: 250 millioner kroner og verdensstjerner som Lionel Messi og Cristiano Ronaldo ut rulletrappen på Årø flyplass.

Men hans tre fotballspillende tenåringsbarn gikk rett forbi uten å se på skjermen. De gikk på rommet og trykket «like» på instagram-poster fra Neymar og Paul Pogba.

Noen dager tidligere satt de klistret foran samme TV da Manchester United spilte i Premier League.

– Koronaen har drept all interesse når de ikke får gå på kamp selv, forklarte pappaen.

– Men koronaen har ikke drept interessen for Manchester United?

– Nei, men de er «så langt borte» likevel, har alltid sett dem på TV og fulgt spillerne på sosiale medier. Det utgjør ingen forskjell fra tiden før koronaen.

Martin Ødegaard (t.v.) og Sander Berge under en lett landslagstrening på Ullevaal mandag. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Det trange VM-nåløyet

Det er blitt mye nesten for landslaget etter 2000.

Det er blitt mange hederlige nederlag etter at Rosenborg sist kvalifiserte seg for Champions League i 2007.

Om to år er det VM i utskjelte Qatar, der nåløyet for å kvalifisere seg er fryktelig trangt.

Det er et nytt EM om fire år. Men det er lenge til.

Det beste vil være å slå Serbia på Ullevaal torsdag og vinne en eventuell playoffinale på samme bane i midten av november og sørge for norsk EM-fest til sommeren.

Haaland, Ødegaard, Sørloth og landslaget spiller for flere enn seg selv.

De spiller for den tapte generasjonen.