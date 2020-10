Norges angrepsprofil om de tunge stundene: – De har gjort meg sterkere

Åtte klubber på syv år. Alexander Sørloths vei til toppen av europeisk fotball har vært alt annet enn enkel.

Alexander Sørloth er en av spydspissene i en fremadstormende generasjon i norsk fotball. Foto: Håvard Haugseth Jensen, Adresseavisen

Kort om kampen:

Norges fotballherrer møter Serbia på Ullevaal torsdag.

Vinneren av kampen møter Skottland eller Israel i playoff-finale. Vinneren der går til fotball-EM neste år.

TV 2 sender kampen som starter 20.45

ULLEVAAL STADION: Det var på ingen måte en selvfølge at det var trønderen som satt der. På podiet sammen med landslagssjef Lars Lagerbäck, dagen før Norges viktigste landskamp på fem år. «Sorgen og gleden de vandrer til hope», heter det i Thomas Kingos salme. Den danske 1600-tallsbiskopen skrev ikke om en ung manns møte med den moderne fotballindustrien. Det ville likevel vært en presis tittel på sangen om Sørloths karriere.

Nå er det gleden som dominerer. 24-åringen snakket om «en voldsom offensivitet» som føk gjennom kroppen da han i sommer ble klar for RB Leipzig. De hadde akkurat spilt seg til semifinale i Champions League. Han hadde fanget interessen til store klubber over hele kontinentet med fantastisk spill i Tyrkia.

Det var snakk om Tottenham, det var snakk om Manchester United. Han var aldri i tvil om at det var øst i Tyskland han skulle. Nesten to år etter den siste kampen for Crystal Palace i Premier League, skal han igjen prøve seg i en av de største ligaene i Europa.

– Jeg har mer erfaring, og det er forskjell på Palace og Leipzig. Jeg er eldre og bedre til å score mål, og jeg har enda høyere selvtillit enn jeg hadde da, sier Sørloth om forskjellen på seg selv nå og da.

Torsdag danner 24-åringen spisspar med Erling Braut Haaland. Duoen gjør at mange norske fans nå tror at et nytt mesterskap er innen rekkevidde.

Haaland herjer i Borussia Dortmund og har tatt Fotball-Verden med storm. Men der jærbuens piler, med noen små unntak, har pekt strakt mot himmelen, har Sørloths vei vært betydelig mer kronglete.

Leipzig er Sørloths åttende klubb på de syv siste sesongene.

Julian Nagelsmann beskrives som et av Europas største trenertalenter. Nå roser han sin norske nyervervelse opp i skyene.

Den fysiske tilstedeværelsen. Hurtigheten. Gode avslutninger med begge bein. Tyskeren fant mange grunner til å gå for Sørloth da stjernen Timo Werner forsvant til Chelsea.

Skal trønderen lykkes i Tyskland, må han imidlertid bryte det som til nå har vært en vond trend. Suksess i en klubb, har som regel blitt fulgt opp av en nedtur i den neste.

Det viser en oversikt over målsnittet i klubbene Sørloth har spilt i.

Kontrastene i karrieren har vært omtrent like store som de er mellom Bodø og Trabzon i Tyrkia. Oppholdene ved Norskehavet og Svartehavet er to av periodene hvor karrieren skjøt fart i riktig retning.

Parallelt med storspillet, har storscorerens verdi skutt i været. RB Leipzig la 220 millioner kroner på bordet i sommer. Det er omtrent 44 ganger mer enn Rosenborg fikk da de solgte ham for fem år siden.

Pappa: Ingen fiasko

Dagen før karrierens viktigste landskamp så langt, snakket Alexander Sørloth om et serbisk forsvar som ikke har farten som ham og Haaland. Han bekreftet Martin Ødegaards ord fra dagen før: Det er bare å gi ballen til Haaland, så ordner han et par scoringer.

Men hva med ham selv? Fungerer han på samme måte nå?

– Jeg føler litt det, svarte Sørloth.

Lars Lagerbäck sa at i de store kampene, hvor det er alt eller ingenting, så trenger du ferdigheter som Sørloths. Det er sånt som – forhåpentlig – skiller dette norske laget fra de to siste tiårs. De som aldri tok seg til mesterskap.

Akkurat det klarte pappa Gøran Sørloth. Vinnermålet hans mot Nederland i 1992 står med gullskrift i norsk landslagshistorie. Det var sentralt i Norges vei til 1994-VM i USA. Han fikk 15 mål på 55 landskamper.

Han er ikke enig i at sønnen var en fiasko i Crystal Palace. Det var han heller ikke i det første utenlandsoppholdet i Groningen. Den gamle storscoreren mener det er viktig å skjønne mekanismene.

– Spisser er avhengig av spilletid og tryggheten som gjør at de scorer mål. Går det ikke som du håper og tror, må du skifte beite for å komme i gang igjen. Det er forskjellen fra å være back og midtstopper, sier den eldste Sørloth.

Det startet i Rosenborg. 1 av 6 Ned Alley / NTB

Ikke bare trygt og behagelig

Manager Roy Hodgson har sagt til VG at Sørloth ikke fikk en rettferdig sjanse til å prestere i Crystal Palace. Kravene var høye. Sørloth «klarte ikke å leve opp til dem», som treneren beskrev det.

Pappa Sørloth vet veldig godt at spisser blir målt på antall mål.

– Sånn er det uten i den store verden. I Norge kan vi være fornøyde med en spiss som ikke scorer. Vi kan være snillere, sier han.

Gøran Sørloth mener erfaring med motgang er god og viktig valuta i profflivet.

– Det er gull å ha med seg. Det skal ikke bestandig være trygt og behagelig. Han har valgt en vei som ikke er det. Det får han god gevinst for nå, mener den gamle storscoreren.

Akkurat det er sønnen enig i.

– Jeg føler at jeg klarte å takle de tunge stundene. De har gjort meg sterkere, både som person og fotballspiller. Det er noe du tar med deg, sier han.

Torsdag tar han dem med seg ut på nasjonalarenaen, samme sted som pappa Gøran hamret ballen i mål for snart 30 år siden.

Og hvem vet, kanskje klarer sønnen det samme mot Serbia torsdag kveld.

Fakta Alexander Sørloth Født: 5. desember 1995 (24 år) Klubber: Karriere: Rosenborg (2013-15), Bodø/Glimt (lån 2015), Groningen (2016-17), Midtjylland (2017-18), Crystal Palace (2018), Gent (lån 2019), Trabzonspor (lån 2019-20), RB Leipzig (2020-) Landslag: 22 A-kamper og 6 mål. Aktuell: Starter torsdag etter all sannsynlighet på topp for Norge mot Serbia.