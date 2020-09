Premier League direkte: City i kjempetrøbbel

Hat trick for Jamie Vardy! Igjen går Ederson riktig, men denne er så godt plassert nede til høyre at det er umulig å nå frem i tide. For en kamp av Leicester-spissen!

Ny straffe til Leicester! Igjen er det Vardy som går i bakken. Denne gangen er Garcia synderen. Da kan Leicester-spissen få hat trick her...

Vardy flikker inn 2-1-målet! Castagne setter fart nedover kanten, og slår inn mot første stolpe. Der gambler Vardy på at ingen forventer en hælflikk – og det får han rett i! Ederson er utspilt, og ballen triller i nettet!

Mål for Leicester City!

Schmeichel holder et Mendy-innlegg.

PL-debut for 17-åringen!

Corneren fra Mahrez er for lav.

Høvler over Rodri på midten.

