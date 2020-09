Premier League direkte: Vardy herjer med Manchester City

Mål for Leicester City!

Benjamin Mendy med nytt innlegg. Enkelt for Schmeichel.

Mendy slår inn for Manchester City. Heades ut.

Hat trick for Jamie Vardy! Igjen går Ederson riktig, men denne er så godt plassert nede til høyre at det er umulig å nå frem i tide. For en kamp av Leicester-spissen!

Ny straffe til Leicester! Igjen er det Vardy som går i bakken. Denne gangen er Garcia synderen. Da kan Leicester-spissen få hat trick her...

Vardy flikker inn 2-1-målet! Castagne setter fart nedover kanten, og slår inn mot første stolpe. Der gambler Vardy på at ingen forventer en hælflikk – og det får han rett i! Ederson er utspilt, og ballen triller i nettet!

Mål for Leicester City!

Schmeichel holder et Mendy-innlegg.

PL-debut for 17-åringen!

Corneren fra Mahrez er for lav.

Høvler over Rodri på midten.

