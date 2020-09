Viking slått ut av Aberdeen etter sjansesløseri

Viking brente flere store sjanser da Aberdeen kom på besøk i europaligakvalifiseringen torsdag. Da endte det med 0-2-tap og Europa-exit for siddisene.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Iven Austbø gjorde en stor feil på Aberdeens 2–0-scoring. Foto: Carina Johansen

Viking - Aberdeen 0–2

Tapet for skotske Aberdeen i 2. kvalifiseringsrunde var av den bitre sorten for Viking. Både Ylldren Ibrahimaj, Veton Berisha og Zymer Bytyqi hadde store muligheter som burde ha gitt mål, men Viking måtte gå målløse av banen.

Aberdeen tok ledelsen på tampen av første omgang, og Viking-spillerne protesterte vilt og ville ha annullering for offside. Ross McCrorie fyrte løs fra 16 meter og scoret sikkert, men en Aberdeen-spiller sto i offside på femmeteren da skuddet gikk.

Etter å ha tatt turen ut til linjedommeren for en liten rådslagning, konstaterte kamplederen at målet skulle bli stående, og Viking måtte gå til pause med 0-1.

Les også Bodø/Glimt videre i Europa. I neste runde venter AC Milan.

Sløste

Da hadde Stavanger-laget allerede brent flere store sjanser. Ibrahimaj fikk to ganger muligheten fra femmeteren. På det første forsøket fikk han ikke stokket beina riktig nok til å få en avslutning på mål, og på det andre headet han langt til side.

Umiddelbart etter hvilen fikk Viking nok en stor målsjanse da en innøvet cornervariant endte hos Berisha. Viking-toppscoreren klemte til, men måtte se ballen stryke stolpen på utsiden.

Viking presset på for å få utligningen, men heller ikke da det ble en dobbeltsjanse for Berisha og Zymer Bytyqi 20 minutter før full tid endte det med nettsus.

Punktert

I stedet skulle det bli mer Aberdeen-jubel. Tolv minutter før full tid feilvurderte Viking-keeper Iven Austbø, og corneren fra Ryan Hedges gikk rett i mål. Symptomatisk for kampen endte også Even Østensens avslutning på overtid like til side for mål.

Dermed er Europa-eventyret over for Viking allerede før det kom ordentlig i gang. For Aberdeen venter kamp mot Sporting Lisboa i neste runde.