Helt lag i karan­tene – ny Jerv-kamp utsatt

OBOS-laget Åsane FK er satt i karantene etter at en av spillerne har fått påvist coronasmitte.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I KARANTENE: Åsane, her i aksjon mot Tromsø tidligere denne sesongen, har fått påvist smitte i troppen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Spilleren fikk påvist smitte i dag kl. 15:32.

– Jeg kan bekrefte at en spiller hos oss fikk påvist covid-19 klokken 15:32 i dag. Det var på mange måter fryktelig kjedelig for vi har vært i kanonform i det siste, sier Åsane-trener Morten Røssland til TV 2.

I løpet av de neste ti dagene har Åsane to planlagte kamper. Slik ser serieinnspurten ut for det opprykksjagende laget.

Jerv - Åsane, 21. november

Åsane - Strømmen, 28. november

Sogndal - Åsane, 5. desember

Ifølge konkurransedirektør i Norges Fotballforbund, Nils Fisketjønn, rekker imidlertid Åsane kampen mot Strømmen om åtte dager. De mistenker ikke at Åsane har brutt NFFs protokoller.

– Det skal sitte i karantene i åtte dager fra og med i dag. Konsekvensen av smitteutbruddet er at kampen mot Jerv må utsettes, også får vi komme tilbake med ny dato for denne, opplyser han.

Fisketjønn oppfordrer til ekstra påpasselighet blant klubbene i ukene som kommer, slik at man ikke risikerer å sette avslutningen av OBOS-ligaen og Eliteserien i fare.

– Dette rokker ikke ved serieavslutningen slik den er i dag, men det er viktig at klubbene virkelig passer på og er ekstremt flinke og isolerer seg i den grad det er mulig, sier Fisketjønn

Åsane ligger på 5.-plass i OBOS-ligaen, og kan sikre playoff til Eliteserien om de klarer å holde avstanden til lagene bak. I øyeblikket er KFUM laget som er nærmest playoffplass, fem poeng bak Åsane og ett poeng bak Sandnes Ulf på 6.-plass.

Saken oppdateres.

– Vi burde kanskje vurdere å få FHI som hovedsponsor neste sesong så rutinerte som vi begynner å bli. Men som jeg sa etter at det var Grorud som ble rammet: Det er beklagelig for den klubben det gjelder. Vi har vært i kontakt med Morten Røssland i Åsane som er lei seg på fotballens vegne, sier Christoffersen, som sier at de ikke kan gjøre så mye mer enn å planlegge for neste kamp.

Jerv har gått på fem strake tap, og dette er deres 5. ligakamp som blir utsatt denne sesongen. Enten fordi Jerv selv, eller deres motstandere, har blitt satt i karantene.

– Jeg tror nok det er veldig tilfeldig. Vi har en tynn tropp og har slitt en del med skader. Det har påvirket oss, og vi har hatt tøff motstand også. Det har vært en sesong der det svinger mye, sier Christoffersen og fortsetter:

– Nå får vi noen dager ekstra til å forberede oss, så vi får bruke de godt, men det begynner å spøke med datoer for sesongavslutningen. Vi vet ikke så mye mer enn dere om når kampene gjennomføres. Og sånn situasjonen er nå, handler det om å få gjennomført ting. Det blir spennende å se om det blir på denne siden av nyåret eller den andre. Klubbene har vært i møter, og det er klart at det er vanskeligere å ha så mye tettere kampprogram enn det vi har nå.