Maradonas lege: – Jeg er ikke ansvarlig for hans død

BUENOS AIRES/OSLO (VG) Legen som etterforskes for uaktsomt drap av Diego Maradona mener han er uskyldig.

GRÅTER: Lege Leopoldo Luque var tydelig preget av den siste ukens hendelser Foto: Hilda Nyfløt

Søndag ble det kjent at det er åpnet etterforskning rundt dødsfallet til fotballegenden Diego Maradona.

Legen hans, Leopoldo Luque, etterforskes for uaktsomt drap og for å ha hensatt Maradona i hjelpeløs tilstand.

Døtrene til Maradona ba om undersøkelse av medisinene som ble gitt av Luque og hans «team» de siste månedene under behandlingen på klinikkene Ipensa, de La Plata og Clinica Olivos.

Ifølge Clarín skal ikke obduksjonen ha avslørt feilbehandling, men påtalemyndigheten vil nå altså likevel undersøke om medisinsk feilbehandling ligger bak dødsfallet.

VG var på plass da Luque holdt pressekonferanse søndag. Legen fremsto tydelig medtatt av hendelsene den siste uken, men er sterk i stemmen.

– Diego var sliten, han var sliten av å være Maradona. Han var rebelsk, og uavhengig, og levde som han ville, sier en åpenhjertig og medtatt Luque.

LEGEN OG PASIENTEN: Leopoldo Luque og Diego Maradona. Bildet som ble lagt ut på Luque sin instagram-profil ble fotografert like etter at Maradona gjennomgikk en operasjon tidligere i november. Foto: doctor.luque / Instagram

– Jeg er ikke ansvarlig for hans død

– Vi var et veldig stort lag som gjorde det vi kunne for Diego. Han var en person som ikke likte leger og psykologer.

– Hvorfor var han ikke på sykehus?

– Han ønsket ikke det. Vi hadde ikke grunnlag for å kunne få ham innlagt, og vi kunne ikke tvangsinnlegge ham. Han var ikke et objekt, sier Luque.

Han er klar på at det er meningsløst å lete etter og fordele skyld for Maradonas død.

– Alle testene var gode, det var ikke mulig å se noe. Han døde av naturlige årsaker. Han har levd et liv, og døde av mange forskjellige ting.

– Føler du ansvar for det som har skjedd?

– Jeg var ansvarlig for å ta vare på ham, å være med ham, og hjelpe ham. Han var min venn, og vi var veldig nære. Jeg er ikke ansvarlig for hans død, sier han og feller en tåre.

fullscreen next SLITEN: Maradonas lege Leopoldo Luque er medtatt etter søndagens hendelser. (t.v. Luque, og hans venn t.h. Julio Rivas). 1 av 2 Hilda Nyfløt

– Han var et menneske

Maradonas advokat Matias Morla kom tidligere denne uken med en uttalelse rundt klienten, og vennens, dødsfall. Der krevde han en gransking av Maradonas dødsfall.

– Det tok ambulansen mer enn en halvtime å komme fram. Dette er kriminell idioti. Dette faktum kan ikke overses, og jeg vil be om at det blir gransket, heter det i et uttalelsen.

På spørsmål om hvorfor det ikke sto en ambulanse klar utenfor huset til Maradona, sier Luque at de ikke kunne ta slike grep uten at fotballegenden ønsket det selv.

Han går også inn i detalj på hva som skjedde da Maradona ble funnet død:

– Noen fra huset til Maradona ringte til meg og sa det ikke så bra ut. Da ringte jeg til ambulanse, og ba dem sende helikopter - sende det de har til huset.

– Hvorfor ingen i huset ringte ambulanse, vet ikke jeg, sier han.

Luque er tydelig medtatt i samtale med pressen. Når han snakker om hvor glad han var i Diego kommer tårene.

Hadde Maradona gitt opp på livet?

– Nei, men han var trist. Vi gjorde det beste vi kunne for en komplisert og syk pasient som har holdt på å dø i 20 år.

Luque hevder også at Maradona gjorde det vanskelig å behandle ham. Fotballstjernen hadde vært innlagt til behandling noen dager i forveien, men skrev seg selv ut til slutt.

– Vi klarte å overbevise ham om å forbli på klinikken noen dager til, men vi kan ikke holde han igjen. Han var ikke et objekt, han var et menneske. Han var innestengt på rommet sitt og tok piller og alkohol.

fullscreen next 1 av 2 Enrique Garcia Medina / EFE

Han sa videre at det er den vanligste tingen i verden å dø av et hjerteinfarkt.

– Diego var veldig trist. Han var en person som levde et ensomt liv. Jeg tror han ga opp kampen, sier Luque.

Kunne ikke tvangsinnlegges

Det kommer flere kritiske spørsmål til hvilke beslutninger som ble tatt rundt Maradonas helse i tiden før han døde.

– Det ble også snakket om å legge Maradona inn på psykiatrisk klinikk, men det var ingenting i hans medisinske historie som tilsa at det kunne gjøres.

Hvorfor etterforsker politiet deg?

– Det vet jeg ikke, jeg var en venn og skal samarbeide med dem. Jeg vet ikke hva etterforskningen er basert på, men det finner jeg ut av snart.

– Jeg gjemmer ingenting, jeg gjorde alt jeg kunne, jeg er stolt av den jobben jeg gjorde. Jeg er veldig lei meg, men garanterer at jeg gjorde det beste jeg kunne.