Kaja Snare blir sjakk-verdens ansikt utad

NYDALEN (VG) Fra et stilig studio i Nydalen blir Kaja Snare (30) ansiktet utad for den nye sjakktouren i regi av Play Magnus-gruppen.

NY SATSING: Play Magnus-gruppen kjører i gang med en ny sjakktour - og med eget TV-studio, der norske Kaja Snare skal blir et ansikt utad for hele sjakkverden. Med seg har hun ekspertene David Howell (t..v.) og Jovanka Houska. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

– Vi er inspirert av det NRK, TV 2 og VG har gjort med sjakksporten her i Norge – og nå skal vi bringe det videre til hele verden, sier Kaja Snare – og avviser bestemt vår påstand at det er hun som skal være ansiktet utad for sjakksporten.

– Nei, det er det Magnus Carlsen og de andre spillerne som skal være. Jeg har ikke peiling på sjakk. Men jeg håper at jeg kan stille de rette spørsmålene på vegne av oss som ikke kan dette, sier en beskjeden Kongsvinger-kvinne.

Champions Chess Tour skal gå over ti turneringer, alle digitale, og premiepotten er på 13–14 millioner kroner. Det passer perfekt i en tid da alle fysiske sjakkoppgjør er satt på vent. Første trekk ble tatt søndag. Magnus Carlsen har 3,5 av 5 mulige poeng og ligger på delt 2. plass, et halvt poeng bak Anish Giri.

– Målet er å engasjere folk som ikke kan noe om sjakk. Det blir mye fokus på klokka, på tabbene, på de geniale trekkene - og så vil vi at folk skal bli kjent med spillerne. Vi nordmann heier jo på Magnus, men vi vil også at nederlenderne skal heie på Anish Giri og amerikanerne på Hikaru Nakamura, sier Kaja Snare.

Play Magnus-gruppen ble børsnotert nylig. Nå skal de vise sine muskler med TV-sendinger på en rekke plattformer, hvorav Kaja Snare er den som skal treffe «folk flest».

– Men vi skal også ha den tradisjonelle stormester-kommenteringen på chess24.com og sendinger på flere språk. Vi kommer også på Twitch, forteller turneringsgeneralen Arne Horvei.

Fakta Champions Chess Tour * Starter med Skilling Open søndag. * 16 deltakere: Ding Liren, Levon Aronian, Teimour Radjabov, David Guijarro, Sergej Karjakin, Liem Quang Le, Wesley So, Anish Giri, Jan-Krzysztof Duda, Vidit Gujrathi, Magnus Carlsen, Maxime Vachier-Lagrave, Jan Nepomnjasjtsjij, Peter Svidler + 2 til. * Består i alt av 10 turneringer i tiden november 2020-september 2021. Av disse er tre «majors», seks regulære turneringer og en finale i september.

– Den måten som Magnus Carlsen og folkene rundt ham har organisert på, er imponerende. De har sine egne kanaler og opererer på internasjonalt nivå. Her er det gjort mye riktig, sier medieeksperten Lasse Gimnes i GimCom.

SJAKK-ELSKER: Kaja Snare har jobbet lenge med Magnus Carlsen. Bildet er fra TV 2-tiden. Foto: Privat

Sendingene med Kaja Snare blir blant annet å se på Eurosport Player. Her i Norge har TV 2 og NRK kjøpt rettighetene – og sender annenhver turnering. Det betyr at TV 2 har den første – som startet søndag – mens NRK erstatter den tradisjonelle romjulssjakken med verdensmesterskapet i hurtig- og lynsjakk med Champions Chess Tour (VM er utsatt inntil videre).

– En særdeles god erstatning, hevder Arne Horvei.

Kaja Snare har tidligere dekket sjakk både for TV 2 og NRK, og du har kanskje sett henne som håndballreporter på Viasat. Men egentlig var det helt tilfeldig at det skulle bli sjakk:

– Jeg hadde nettopp startet i TV 2, jeg var yngst – og dermed så var det jeg som måtte dra på Sinquefield Cup i St. Louis i 2014. Jeg tenkte «åhh, Herre Gud». Men så falt jeg helt pladask for sjakk i løpet av to uker der, forteller Snare engasjert.

– Hva falt du for?

– Hele miljøet, spenningen, intervjuene med sjakkspillerne, som krevde så mye mer av meg – uten å si noe galt om fotballspillere og andre.

– Det kan bli litt tørt med bare oss eksperter, så det er bra å få inn profesjonelle folk, smiler Jovanka Houska, engelsk bergenser og kvinnelig stormester som skal bistå Snare med sjakkdetaljene.

– Hun kommer til å bli den beste vert for et sjakkshow noen gang, fortsetter David Howell, som sammen med Houska utgjør sjakkekspertisen i sendingene.

– Det er bra å eksperter, men ikke bare det. En miks er fint. Kaja drar meg tilbake til virkeligheten når jeg forsvinner ut i sjakk-verden, smiler Howell.