Formel 1-løpet i Bahrain stoppet etter eksplosiv krasj

VM-runden i formel 1 i Bahrain søndag ble stoppet da franske Romain Grosjean krasjet i første runde. Bilen tok fyr, men det er ikke meldt om alvorlige skader.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

previous





fullscreen next Det var dramatiske scener da Haas-føreren Romain Grosjean krasjet like etter start i formel 1-løpet i Bahrain. 1 av 2 Brynn Lennon/AP/NTB

NTB

Bildene fra Bahrains Grand Prix var dramatiske etter krasjen, der store flammer sto opp fra franskmannens bil. Grosjean kunne imidlertid gå vekk på egne bein før han ble fraktet vekk i ambulanse.

Videobildene viser at bilen var i full fyr da Grosjean ble reddet ut av den.

– Jeg er så takknemlig for at Romain er trygg. Wow, risikoen vi tar er ingen spøk, skriver verdensmester Lewis Hamilton på Twitter.

Laget til franskmannen, Haas, opplyser at han har pådratt seg mindre brannskader på hendene og føttene og muligens et brukket ribbein. Han ble fraktet i helikopter til et militærsykehus i nærheten.

Bilen ble delt i to i krasjen, som skjedde allerede etter første sving.

– Det er et mirakel at det gikk bra, sa den tidligere formel 1-føreren Martin Brundle i Sky Sports' sending.

– De jobber hele tiden med å forbedre den strukturelle stabiliteten til bilene, og det reddet livet hans. Det er ekstraordinært, sa Brundle.

Alan van derr Merwe, som kjører legebilen til Det internasjonale motorsportforbundet (FIA), var blant de første som kom fram til ulykkesstedet.

– Det var en stor overraskelse. Jeg har aldri sett så mye flammer i mine tolv år i yrket. Romain kom seg ut selv, noe som er ganske utrolig etter et slikt uhell, sa han.