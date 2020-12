KRS utspilt og avkledd i toppkampen: - Det er nesten ikke til å tro

Da Kristiansand Topphåndball (KRS) kunne skaffe seg luke i opprykkskampen, ble de i stedet utklasset av Follo.

Joakim Larson og Kristiansand Topphåndball hadde lite å stille opp med i toppkampen mot Follo lørdag ettermiddag. Foto: Terje Refsnes

Kristiansand Topphåndball – Follo 23–37 (10–15)

Med seier ville KRS ligge tre poeng foran den kanskje hardeste utfordreren i opprykkskampen, Follo. I stedet ble det utklasset 23–37 etter å ha tapt andre omgang med ni mål.

– Det er skuffende, ekstremt skuffende. Vi er ikke på fra start, og må begynne å jakte på dem. Vi får en liten mulighet når vi er tre mål bak i starten av 2. omgang, men så blir det fort fem mål igjen. De siste 20 minuttene er altfor dårlige, sier KRS-kaptein Mathias Christiansen.

KRS fikk en blytung start på toppkampen. Laget spilte seg fram til store sjanser, men Andreas Kjell Björkman Myhr i Follo-målet åpnet strålende, og reddet til og med 7-meter fra den ellers så trygge straffeskytteren, Sebastian Schultz Hansen. På stillingen 1–5 ca. sju minutter ut i kampen så KRS-trener Gunnar Pettersen seg nødt til å allerede ta timeout.

Fem bak til pause

Uten å få umiddelbar respons. Schultz Hansen, som KRS bygger mye av angrepet sitt rundt, fortsatte å bomme, og midtveis i omgangen hadde Gunnar Pettersen fått nok. På stillingen 10–4 til gjestene satte han i stedet inn Eirik Köpp på venstrebacken.

Men KRS fortsatte å bomme samtidig som forsvaret lakk som ei sil. Symptomatisk nok kom Schultz Hansen inn for å ta en straffe på stillingen 5–12 – men også den gikk rett i klypene på Follos meget gode målvakt.

Først mot slutten av omgangen fikk KRS forsvars – og målvaktsspillet til å sitte noe bedre, og kjempet seg tilbake til fire mål bak – på stillingen 10–14. Ved pause ledet Follo 15–10.

Starten av 2. omgang så meget lovende for KRS. Fire minutter ut i omgangen var KRS bare tre mål bak samtidig som Follo hadde en utvist.

– Vi hadde et håp

– Vi hadde et veldig håp da. Hadde vi kommet oss to mål bak tror jeg det ville blitt jevnt resten av kampen. Det var dårlig av oss å ikke utnytte den muligheten bedre, sier Christiansen.

For deretter kom to skjebnesvangre minutter for vertene. Schultz Hansen pådro seg en teknisk feil, og da Mathias Christiansen forsøkte å blokkere den påfølgende pasningen pådro han seg utvisning – til store protester fra hjemmelaget. KRS tok ut målvakt i angrep, men i stedet for redusering snappet Follo ballen og satt den i tomt mål. Plutselig var de igjen foran med fem mål, 14–19.

KRS hadde momentum i kampen på stillingen 14-17, men ga det fra seg og klarte aldri å ta det tilbake. I andre omgang var det Per Martin Almberg til å ta et symptomatisk straffekast – et skudd langt over mål på stillingen 17–25. Resten av kampen var det bare et spørsmål om hvor mange mål gjestene skulle vinne med.

– Vi har vært veldig gode i det siste, og nesten ikke sluppet inn mål. Så leverer i dette her. Det er nesten ikke til å tro, konstaterer Mathias Christiansen.