Jota-trippel da Liverpool ydmyket Atalanta: 5–0

(Atalanta-Liverpool 0–5) Den nye yndlingen Diogo Jota (23) tok hovedrollen da Liverpool briljerte mot Atalanta i Champions League.

Etter å ha signerte vinnermålene både mot Sheffield United og West Ham, gjorde nykomlingen både 1–0, 2–0 og 5–0 i Bergamo tirsdag kveld.

Han ble dermed den første siden Sadio Mané i februar 2019 til å score i fire kamper på rad for Liverpool.

Jota har nå syv mål på åtte opptredener i Liverpool-drakten i Premier League og Champions League. Han kom fra Wolverhampton i slutten av september.

– Jeg har aldri spilt på et så godt lag. Jeg er veldig glad, det var en stor seier borte i Champions League, et godt øyeblikk og en god kveld, sa Diogo Jota til BT Sport.

Liverpool har tre seirer av tre mulige i gruppespillet i Champions League. Det har de aldri tidligere prestert. Tidligere i høst har det blitt 1–0 over Ajax og 2–0 over Midtjylland.

1–0! Med denne vakre chippen gjorde Diogo Jota det første målet mot Atalanta-keeper Marco Sportiello. Foto: MIGUEL MEDINA / AFP

Diogo Jota hadde fått sjansen fra start, mens Roberto Firmino satt på benken. Portugiseren sendte Liverpool i ledelsen da han ble spilt igjennom av Trent Alexander-Arnold. Med José Luis Palomino i hælene klarte han likevel å beholde både balansen og kontrollen over ballen - og så avsluttet han med å chippe ballen forbi en utrusende keeper Marco Sportiello.

– Den chippen er kunst, fastslo Brede Hangeland i TV 2-studio.

Også Jota selv hadde det første målet som sitt favorittmål:

– Fordi det åpnet opp kampen, var hans begrunnelse til BT Sport.

Så fikk Jota en lang pasning fra Joe Gomez, la ballen vakkert ned, lurte Hans Hateboer og dundret ballen i nærmeste hjørne. 2–0!

Og i 2. omgang: Sadio Mané spilte Jota vakkert igjennom. Portugiseren rundet keeper og satte ballen i mål til 5–0.

Etter 66 minutter mente Jürgen Klopp det fikk være nok: Jota ble byttet ut. Og etterpå tok han med seg matchballen hjem til Liverpool:

Her er for øvrig listen over Liverpool-spillere med tre mål i samme kamp i Europa, hentet fra BBC: Terry McDermott, Graeme Souness, John Wark, Ian Rush, Michael Owen, Yossi Benayoun, Philippe Coutinho, Sadio Mane, Diogo Jota.

Mohamed Salah var også fantastisk med én scoring og to målgivende, mens Sadio Mané hadde mål og målgivende.

Om Mané og Salah sa Jota til BT Sport:

– Det er to verdensklassespillere. Vi kjenner alle deres kvaliteter, som gjør det enklere for meg å gjøre min jobb.

Liverpool la grunnlaget med en kruttsterk 1. omgang.

– En nærmest perfekt omgang. Sesongbeste av Liverpool, mente Hangeland i TV 2-studio i pausen.

Men de som kom litt sent til 2. omgang, gikk glipp av to mål:

* 0–3 (47. min): Atalanta hadde corner, ballen gikk til unge Curtis Jones, som fra eget målfelt sendte en lang ball til Mohamed Salah. Egypteren løp alene igjennom, stoppet litt opp, men skjøt så vakkert opp i hjørnet med venstrebeinet.

* 0–4 (49. min.): Sadio Mané ble spilt igjennom av Salah. Han lobber flott over en utrusende Atalanta-keeper.

Og så satte altså Jota nummer fem.

Liverpool står uten baklengsmål så langt i Champions League - til tross for at Atalantas Duván Zapata hadde tre-fire megasjanser.

Atalanta hadde før møtet med Liverpool vunnet 4-0 over Midtjylland og spilt 2-2 mot Ajax i denne høstens Champions League.

– Vi var ikke oss selv. Mot et lag som Liverpool må du være 100 prosent påskrudd, sa Luis Muriel til Sky Sports.