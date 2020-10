Fikk debuten fra start: Merkelig Sørloth-assist da Leipzig snudde og vant

Alexander Sørloth fikk starte kampen, kunne ha scoret og hadde målgivende uten at han egentlig mente det.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Alexander Sørloth i kamp med Hertha Berlins Dedryck Boyata. Foto: MATTHIAS RIETSCHEL, Reuters/NTB

RB Leipzig – Hertha Berlin 2–1

Alexander Sørloth har kanskje ikke landslagssjef Lars Lagerbäcks fulle tillit om dagen. Men hos sin arbeidsgivers sjef, Julian Nagelsmann, fikk han full tillit fra start.

Dette ble den norske spissens første kamp fra start etter den mye omtalte overgangen fra tyrkisk til tysk fotball. Han hadde tidligere hatt tre innhopp uten å finne nettmaskene. Det gjorde han heller ikke lørdag ettermiddag.

– Det viktigste var seieren. Vi spiller god fotball i dag. Jeg gjør en OK innsats, sa Sørloth til V Sport etter at det hele var over.

Målløs

Sørloth er kjøpt inn til klubben som målmaskin. Men mål ble det ikke selv om han spilte kampens 90 minutter. Det manglet ikke på muligheter i en kamp som RB Leipzig dominerte. Dominansen ble ikke mindre etter at Hertha Berlin fikk en mann utvist tidlig i annen omgang.

Fakta Alexander Sørloth Alder: 24 år (født 5. desember 1995) Fra: Trondheim Klubb: RB Leipzig Tidligere klubber: Rosenborg, Bodø/Glimt (utlånt), Groningen, Midtjylland, Crystal Palace, Gent (lån), Tranbzonspor (lån).

Men trolig kommer 24-åringen fra Trondheim til å bli statistikkført som mannen med målgivende pasning til Leipzigs første mål. Etter en retur fra tverrligger fyrte Dayot Upamecano av. Ballen treffer Sørloth på lårene og ble en utilsiktet pasning til samme Upamecano som skjøt på nytt. Denne gangen traff ballen nettmaskene.

– Vi er vel enig om at det ikke var en assist, men når det telles opp ved sesongslutt så vil det stå, sa V Sports ekspertkommentator Jan Åge Fjørtoft etter kampen.

Gode muligheter

Helt på slutten av kampen hadde han flere muligheter til å åpne scoringskontoen for sin nye tyske arbeidsgiver. Den kanskje største i det 88. minutt da et skudd gikk over keeper og traff oversiden av tverrliggeren. Han var bare centimeter unna sitt første Bundesliga-mål.

Selv om Leipzig hadde ballen mest og dominerte stort i annen omgang etter at Hertha Berlin fikk utvist Deyovaisio Zeefuik for sin annen gult kort-forseelse i løpet av fire minutter, gikk det lenge før avgjørelsen kom. Det hører med til historien at Zeefuik kom inn etter pause og fikk dermed kun fire minutter spilletid.

Til slutt måtte det en straffe til for at Leipzig skulle dra med seg alle tre poengene. Samtidig betyr seieren at Alexander Sørloth nå spiller på Bundesligas topplag. RB leder foran Bayern München som også vant sin kamp lørdag.

Onsdag møter RB Leipzig Ole Gunnar Solskjærs Manchester United i Champions League.

– Det blir en fryktelig artig kamp det, sa han til V Sport.

Krangelen med landslagsledelsen ønsket han ikke å kommentere.

– Dette tar vi internt og jeg lar pressemeldingen tale for seg.