Ny Glimt-seier etter dramatiske sluttminutter: – Fotballen er brutal

(Kristiansund – Bodø/Glimt 2–3) Eliteserie-toppscorer Amahl Pellegrino (30) ordnet sitt 20. mål, og burde i tillegg scoret i sluttminuttene. Istedenfor dukket Kasper Junker (26) opp og ordnet en ny seier til serielederen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

– Det satt langt inne, men det holder det. Vi har nå spilt 23 kamper, og at man må slite for noen seirer er sånn det skal være i en maratonsesong. De gode lagene klarer det også, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen til Europsport etter å ha sett spillerne ta sin 20. seier for sesongen.

Men det kunne definitivt ha vippet den andre veien. I det 86 minutt misset Pellegrino alene med Glimt-keeper Nikita Khajkin, på stillingen 2–2. Kort tid etterpå var Victor Boniface farlig frempå i motsatt ende, men Sean McDermott slapp med skrekken da han fikk stoppet ballen rett foran streken.

VINNERMÅLET: Kasper Junker setter på akrobatisk vis inn Bodø/Glimts 3–2-mål i sluttminuttene. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

I det 89. minutt kom vinnermålet. Innlegget fra Alfons Sampsted var perfekt, og på akrobatisk vis satte Kasper Junker inn 3–2-målet. Det var hans 16. scoring denne sesongen, og målet sørger for at Glimt kan sikre seriegullet allerede neste runde.

– Det føles virkelig godt. På en dag der vi ikke presterer så godt som vi burde, så er det deilig å reise hjem med tre poeng, sa matchvinner Junker til Eurosport.

– Det var et typisk Junker-mål. Det er ikke mange som er bedre enn ham i de situasjonene der i Norge. Det var ikke overraskende at det var han, men utrolig deilig, sa Knutsen.

Med syv kamper igjen å spille har Glimt 16 poengs ledelse til Molde, og må vinne hjemme mot tabelljumbo Aalesund. Molde må i tillegg tape hjemme mot Kristiansund neste helg for at gullet skal sikres.

Uansett er Bodø/Glimt mestere dersom de vinner to kamper til.

OVERLEGEN TOPPSCORER: Amahl Pellegrino feirer sin 20. scoring ved å dra av seg drakten etter 1–0-scoringen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Men Glimt måtte virkelig slite for seieren i Kristiansund. Hjemmelaget skapte mye, og var fullt på høyde med serielederen.

– Jeg synes vi startet kampen dårlig, men så kommer vi oss litt utover. Vi får med oss en ledelse inn til pause. Vi får noen store sjanser i 2. omgang, men det blir kamp hele veien inn, oppsummerer Glimt-spiller Patrick Berg til Eurosport.

Tidlig Pellegrino-scoring

Pellegrino sendte Kristiansund i ledelsen etter fem minutter da han alene med keeper var sikker og satte inn sitt 20. mål for sesongen. Det feiret han ved å dra av seg drakten og vise frem en skjorte med tallet 20 på. Det kostet ham et gult kort.

Glimt utlignet ved Vegard Leikvoll Moberg, som kranglet ballen i nettet etter en pasning fra Philip Zinckernagel inne i feltet.

På overtid av 1. omgang fikk laget straffe da en uheldig Christophe Psyché sparket i foten til Moberg, som var først på ballen i en duell inne i feltet.

Straffesparket dundret Junker hardt i nettet helt oppunder tverrliggeren, og Glimt gikk til pause med en noe heldig ledelse.

Kristiansund skapte et par store sjanser tidlig i 2. omgang, mens Junker kunne økt ledelsen da han misset alene med keeper.

Fortjent utligning

Det var hjemmelaget som skapte mest, og Bendik Bye utlignet fortjent til 2–2 etter en corner i det 79. minutt før Pellegrino altså misbrukte kjempesjansen til å ordne 3–2 for Kristiansund.

Innbytter Faris Pemi også hadde et par enorme muligheter på tampen, men KBK endte opp uten poeng.

– Fotballen er brutal. Vi møter Norges beste lag, og gir dem kamp. Det hadde ikke vært ufortjent om vi hadde fått med oss noe her, sa en skuffet Pellegrino til Eurosport.

Kristiansund ligger på sjetteplass, og har ni poeng opp til Rosenborg på tredjeplass.

– Vi får kjørt oss i perioder, men jeg synes vi er gode i første omgang og perioder i andre. Jeg synes det er vi som har trykket i den perioden de avgjør. Det er et godt KBK-forsøk i dag, sa Christian Michelsen til Eurosport.