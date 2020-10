Homohets-utestengte Kastrati blir ambassadør for skeive muslimer

Da Flamur Kastrati (28) ble spurt om å være ambassadør for Salam Norge, en organisasjon for skeive muslimer, var han snar til å takke ja.

UTESTENGT AV KLUBBEN: Flamur Kastrati (t.h.) fotografert på vei ut av Kristiansund stadion sammen med trener Christian Michelsen etter en kamp mot Sandefjord. Klubben har valgt å nekte spilleren å komme på jobb. Foto: Svein Ove Ekornesvåg/NTB

Kristiansund-spilleren la seg flat og beklaget etter at han kalte Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo for en «jævla soper».

Det var ikke nok. 28-åringen er for tiden suspendert av klubben og får hverken delta på trening eller i kamp i påvente av at Norges Fotballforbunds domsutvalg skal felle sin dom.

Nå får Kastrati uventet støtte. Salam Norge vil ha den utstøtte Kristiansund-spilleren på laget. Nå blir han ambassadør for Salam, som jobber for å fremme et inkluderende og trygt miljø for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

– Det betyr veldig mye for oss at Flamur vil være ambassadør for oss og tør å ta kampen for skeives rettigheter. Det har vært vanskelig for oss å finne rollemodeller som tør å si at «jeg gjorde feil, her kan jeg endre meg». I noen muslimske miljøer skjer det sjelden, sier generalsekretær Begard Reza til VG.

Hun setter pris på at Flamur Kastrati har innrømmet feil og beklaget at han kalte Vålerenga-treneren «soper». Hun tror på Kastrati som hele tiden har hevdet at han ikke visste hva ordet betød.

Ønsket som forbilde

– Det er ikke alle som vet hva ordet betyr, og det gjelder også mange andre ord. Man tenker ikke på hva man sier, men det gjør jo fortsatt vondt for dem som får høre det. Uansett så har det noen konsekvenser. Idretten har sagt at dette er ikke OK og det kommer en straff. Kastrati vil ta sin straff og bidra til en endring, sier Begard Reza.

– Det er det som er bra med denne saken, at hele den kjeden bidrar til en endring. Vi vil gjerne ha et forbilde som erkjenner en feil man har gjort. Vi trenger flere slike.

Hun mener idretten har noen store problemer som det er på tide å ta tak i.

– Jeg tror ikke det finnes en åpen homofil mann i toppfotballen. Det sier noe om idrettsmiljøet, og Norges idrettsforbund har forklart hvordan situasjonen ser ut i fotballen. Idretten har et maskulinitet- og macho-problem. Det gjelder alt fra homohets til sexisme og rasisme. Nå skal vi samarbeide med håp om å få en slutt på dette.

Flamur Kastrati er glad han ble spurt om å være ambassadør.

– Det er betryggende å vite at noen tror på meg, og spesielt en organisasjon som denne. Når de forstår og tilgir, og i tillegg vil at jeg skal være med dem rundt omkring på skoler som en ambassadør, da har min unnskyldning kommet frem dit den skal. Det gjør meg varm om hjertet, og er godt å ha med seg slik situasjonen er nå, sier Kastrati, og poengterer at han gjerne kan beklage igjen.

– Samtidig står jeg på mitt at dette er et ord som jeg virkelig ikke visste betydningen av. I Groruddalen hvor jeg er vokst opp er «soper» brukt som synonym til idiot/tulling. Det var uansett en ordbruk som ikke er bra når man skal være et forbilde.

28-åringen fremholder at han ikke ønsket å såre noen med sine uttalelser.

– Det viktigste for meg var å få frem beklagelsen til de jeg virkelig såret. Jeg er glad i alle mulige mennesker fra alle kulturer og har aldri hetset noen, det kommer jeg heller ikke til å gjøre. Det er ikke noen unnskyldning. Det som er sagt er sagt.

– Jeg skal ta min straff og gjøre alt for å delta for å hjelpe til i samfunnet og gjøre livet litt enklere for dem som sliter – ikke bare for skeive, men de som sliter med rasisme, homohets og all diskriminering.

– Du har fått mye pepper i kommentarfeltene etter det som skjedde. Hva har vært verst?

– Hetsen mot min familie, men det er en krig jeg ikke ønsker å ta akkurat nå. At jeg blir kalt ting tåler jeg, men når min familie rammes er det langt over streken. De som hetser meg er ikke de homofile. Akkurat nå nøyer jeg meg med å ta den saken som er oppstått.

– Du får ikke trene og ikke spille kamp for din arbeidsgiver Kristiansund, hva tenker du om det?

– Det blir som det blir til Norges Fotballforbund kommer med straffen. Jeg skal ta den straffen jeg får.