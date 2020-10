Wadji ødela Vikings ubeseirede rekke

Ibrahima Wadji ga Haugesund en knallsterk 1-0-seier borte mot Viking i rogalandsderbyet. Hjemmelagets rekke uten serietap stoppet på åtte kamper.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ibrahima Wadji avgjorde rogalandsderbyet for Haugesund borte mot Viking. Foto: Carina Johansen / NTB

Viking - Haugesund 0–1

Viking fikk ikke en lystig retur etter tre uker uten seriespill. Stavangerlaget måtte i en ufrivillig pause da Veton Berisha i begynnelsen av måneden testet positivt for koronaviruset.

Gjestene fra Haugesund tok ledelsen da første omgang var litt over halvspilt. Bruno Leite sendte en presis ball til Wadji, som lurte seg forbi Axel Andresson og scoret sikkert alene med Viking-keeper Iven Austbø.

Det var senegaleserens fjerde seriemål etter at han kom tilbake fra en dopingutestengelse på 14 måneder.

FKH-spillerne feiret scoringen på en spesiell måte. Etter å ha løpt bort til Wadji, satte de seg ned på bakken og så opp mot storskjermen.

– Det var et så bra mål at vi ville se den i reprise, sa Leite til Eurosport i pausen.

Haugesund-spillerne feiret seiersmålet ved å sette seg ned på bakken og se reprisebildene på storskjerm. Foto: Carina Johansen / NTB

Les også Er i konflikt med Messi: Nå har Barcelonas mektige president trukket seg

Ville ha straffe

Det var få sjanser i lokaloppgjøret. Viking hadde ballen mest, men trøblet med å slå hull på FKH-forsvaret. Før pause var Fredrik Torsteinbø nærmest da han etter tolv minutter var helt alene med Helge Sandvik, men en dårlig berøring ga gjestenes keeper muligheten til å fange ballen.

Viking var ikke stort bedre i 2. omgang. Fire bytter på rappen fra trener Bjarne Berntsen etter 66 minutter var nok et tydelig signal om hva han mente om eget lag.

På overtid skjøt Sondre Auklend på halvvolley etter en corner, men Sandvik ryddet opp ved å bokse ballen vekk. Noen minutter senere ropte Viking-spillerne på straffe da Auklend gikk i bakken etter en duell.

– Vi fikk ikke mye hjelp på slutten da Sondre ble grust i bakken. Det er den klareste straffen jeg har sett på stadion i år, sa Berntsen til Eurosport.

Smakte godt

Viking-sjefen måtte roe ned eget mannskap etter kampslutt. Vertene var svært frustrerte, og flere av spillerne ga dommeren klar beskjed om hva de mente.

Berntsen likte dårlig hvordan Viking slapp inn oppgjørets eneste mål.

– Vi ble straffet på kontring etter å ha gitt bort ballen altfor lett.

Seieren smakte ekstra godt for et FKH-lag som sto med to strake tap mot naborivalen. I sommer ble det 0-2 for Viking på eget gress, og i desember tapte Jostein Grindhaugs menn 1-2 i NM-finalen på Ullevaal etter en sen scoring.

Tirsdagens nederlag var Vikings første siden 1-2-smellen hjemme mot Kristiansund 2. august. De mørkeblå ligger på 7.-plass med 29 poeng, mens FKH er fire poeng bak.

(©NTB)