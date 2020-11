Herrem EM-klar – her er Norges tropp

Landslagsveteran Camilla Herrem (34) var selvskreven da Norges EM-tropp i håndball ble offentliggjort i dag.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det er slik vi kjenner Camilla Herrem fra landslaget: Jublende for scoring fra sin venstrekantposisjon. Foto: Vidar Ruud/NTB

Sola-profilen har spilt 250 landskamper for Norge siden debuten i 2006.

Da Thorir Hergeirssons EM-tropp ble offentliggjort var Herrems navn selvfølgelig på listen.

Herrem er blant bærebjelkene i Sola som under ektemannen Steffen Stegaviks ledelse har blitt et topplag i eliteserien.

Herrem får selskap av flere gullgrossister i EM-troppen. Marit Malm Frafjord og Nora Mørk får nøkkelroller.

Frafjord har ikke spilt mesterskap siden EM for vel fire år siden. Hun står med fire EM-gull, to OL-titler og en VM-triumf på sin håndball-CV. I EM blir Frafjord en svært sentral spiller i det norske midtforsvaret.

I motsatt ende av banen, kommer mye til å dreie seg om Mørk. Hun har ikke vært med i mesterskap siden 2017 (norsk sølv bak Frankrike).

Ribbet

Landslagssjef Thorir Hergeirsson offentliggjorde sitt uttak digitalt tirsdag. Der ble det også klart at Katrine Lunde ikke er med. Få minutter før uttaket offentliggjorde veterankeeperen at hun er gravid og venter sitt andre barn.

Viruspandemien gjør også at det fortsatt er uklart om Norge får spille på hjemmebane i Trondheim. Det kan bli avgjort i slutten av denne uken eller tidlig i neste.

Klart er det uansett at Norge ikke får de opprinnelige 8400 tilskuerne ryggen i Trondheim Spektrum. Det ligger an til å bli 200 på tribunene på hver kamp.

Hergeirsson tok tre titler på sine fem første mesterskap i jobben etter at han overtok i 2009.

På de fem siste forsøkene er det bare blitt ett gull på Norge. Det kom tilbake i 2016 (EM).

Dette er troppen

Keepere:

Silje Solberg (Györ), Emily Stang Sando (Bietigheim).

Utespillere:

Camilla Herrem (Sola), Sanna Solberg-Isaksen (Esbjerg), Veronica Kristiansen (Györ), Emilie Hegh Arntzen (Vipers), Stine Bredal Oftedal (Györ), Henny Ella Reistad (Vipers), Nora Mørk (Vipers), Stine Skogrand (Herning-Ikast), Marit Røsberg Jacobsen (Esbjerg), Malin Aune (Vipers), Heidi Løke (Vipers), Kari Brattset Dale (Györ), Marit Malm Frafjord (Esbjerg), Kristine Breistøl (Esbjerg).

Reserver: Rikke Granlund (Esbjerg), Marta Tomac (Esbjerg), Ingvild Bakkerud (Herning-Ikast), Silje Waade (Vipers).

(NTB/Aftenbladet)