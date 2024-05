Det ble bestemt på Det internasjonale fotballforbundets (Fifa) kongress i Bangkok fredag.

Brasil var oppe mot et fellesbud fra Belgia, Nederland og Tyskland om vertskapet for mesterskapet om tre år. Det er første gang VM for kvinner skal arrangeres i Sør-Amerika.

Norges Fotballforbund var blant Fifa-medlemmene som støttet den europeiske søknaden.

I Fifas tekniske rapport fikk Brasil en gjennomsnittsscore på 4,0 på en skala som går til 5. Den europeiske søknaden ble vurdert til en snittscore på 3,7.

– Evalueringen fastslår at begge søknadene er kvalifiserte til å bli vurdert av Fifas styre og kongress. Begge overgår minimumskravene som er satt for å arrangere VM for kvinner i 2027, opplyste Fifa.