Russland planlegger i september å arrangere Vennskapslekene, et kjempearrangement som skal gå av stabelen i Moskva og Jekaterinburg etter Paris-OL. Det har ført til sterke reaksjoner, blant annet fra IOC.

Ambisjonen er å samle rundt 10.000 deltakere fra 137 land, nesten like mange som de 10.500 utøverne som er ventet til Paris.

Arrangementet blir mye sett på som Russlands svar på å bli utestengt fra å konkurrere i de kommende sommerlekene som følge av krigen i Ukraina.

Ukrainas fungerende idrettsminister Bidnyi ser Vennskapslekene som et eksempel på at Russland prøver å skape uorden også i idretten.

– Propaganda

– Etter at Russland, på statlig nivå, bestemte seg for å finansiere de såkalte Vennskapslekene og etablerte «International Association of Friendship» for å organisere dette arrangementet, viste det seg for hele verden at de ignorerer de olympiske prinsippene, sier han i et epost-intervju med AFP.

– De prøver bare å bruke idretten til propaganda, for å skjule den aggressive krigen som føres bak en fasade av idretts-PR.

Det store flertallet av russiske og belarusiske idrettsutøvere oppfyller ikke vilkårene som kreves for at de skal kunne konkurrere som nøytrale i Paris-OL. Vennskapslekene blir således en sjanse til å konkurrere i et stort mesterskap i 2024.

IOC-president Thomas Bach har kalt arrangementet et «kynisk forsøk på å politisere idretten». Han har anmodet nasjoner om ikke å delta.

Den ukrainske statsråden Bidnyi, som erstattet Vadym Gutzeit som idrettsminister i november i fjor, mener kunngjøringen om Vennskapslekene ble dråpen som førte til at IOC inntok en hardere linje mot Russland.

Fra russisk hold er det samtidig hevdet at arrangementet ikke er tenkt som en konkurrent til OL.

– Skjerpet kravene

– Rett etter den russiske beslutningen om å organisere de såkalte Vennskapslekene, skjerpet IOC kravene sine nøytralitetskriterier, sier Bidnyi.

Han hevder at den russiske presidenten Vladimir Putins tilnærming er i tråd med forakten Bidnyi mener han har vist for IOC og OL.

– Under Putin har Russland brutt den olympiske våpenhvilen tre ganger, ved å angripe Georgia i 2008, ved å invadere Krim i 2014 og ved å starte en fullskala krig mot Ukraina i 2022, sier han.

– I november 2023 var det bare Russland og Syria som ikke støttet FN-resolusjonen om den olympiske våpenhvilen, legger ministeren til i intervjuet med AFP.

Bidnyi tror imidlertid at Vennskapslekene ikke blir den propagandasuksessen han hevder sportsinteresserte Putin ønsker.

– Det blir ikke noe alternativ til de olympiske leker. Det er grunnen til at de fleste land, inkludert Brasil, India og Kina, har nektet å delta i disse falske olympiske lekene, og IOC har fordømt forsøket på å holde en slik konkurranse, sier han.

Krigen i Ukraina raser fortsatt. Den har kostet titusenvis av menneskeliv og påført Ukrainas infrastruktur enorme skader.

Hvorvidt Russland til slutt boikotter Paris-OL er for øvrig et åpent spørsmål. Landets idrettsminister er imot et slikt grep, men myndighetene i Moskva har ennå ikke tatt den endelige avgjørelsen.