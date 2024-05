24-åringen Camara uteble i tillegg fra et bilde der resten av Monaco-spillerne sto foran et banner med støtte til den internasjonale dagen mot homofobi, bifobi og transfobi.

Nå går Amelie Oudea-Castera i strupen på Camara.

– Slik oppførsel må bli møtt med tøffe sanksjoner, både for spilleren og klubben som tillot ham å gjøre det. Det er helt uakseptabelt, og jeg har fortalt ligaorganisasjonen hva jeg syntes om det, forteller Oudea-Castera til radiostasjonen RTL.

Etter hjemmekampen mot Nantes, som Monaco vant hele 4-0, fikk trener Adi Hütter spørsmål om Camaras avgjørelse.

– Først og fremst vil jeg si at vi som lag støtter markeringen, men for hans del var det et personlig valg. Vi kommer til å prate med ham internt. Utover det vil jeg ikke kommentere saken, fortalte Hütter ifølge nyhetsbyrået AFP.

Medgrunnlegger av den internasjonale organisasjonen «Inclusive Sport Foundation», Jeff Puech, beroliger seg med at Camaras valg er et lite unntak.

– Det var kun to spillere i de to øverste divisjonene som valgte å vise noen form for motstand. Ikke én eneste trener eller dommer gjorde det samme, sa Puech.