Albert Grønbæk sendte Glimt i ledelsen, men Dahl sørget for at lagene var like langt til pause.

20-åringen kom fra KFUM til Glimt i fjor sommer, men fikk ikke en offisiell kamp for Glimts A-lag før han ble lånt tilbake til KFUM foran inneværende sesong.

Før fredagens kamp uttalte Glimt-trener Kjetil Knutsen at Dahl var «100 nautiske mil unna å spille en kamp» grunnet sin fysiske form. Fredag slo spissen hardt tilbake med scoring.

– Det var fantastisk. Det var deilig å få noen til å spise ordene sine litt. Det har vært mye spenning og glede. Jeg har hatt lyst til å spille her lenge, så det var godt endelig å få gjøre det, sa Dahl til TV 2 i pausen.

I annen omgang sørget Johannes Hummelvoll Nuñez for at KFUM gikk opp i ledelsen, men Jens Petter Hauge sikret uavgjort.

– En fantastisk gjennomført kamp, men så blir vi for veike. Vi skulle ha vunnet denne kampen. Vi er ikke noe tullelag. Jeg er jævla misfornøyd, sa Nuñez til TV 2.

Yppet seg mot storlag

KFUMs sterke borteprestasjon mot Glimt kom bare uker etter at de slo Rosenborg 3-1 på bortebane, og de har også spilt 0-0 mot Brann.

Glimt røk 0-1 for HamKam sist runde. De gulkledde leder likevel Eliteserien med to poeng ned til Brann når begge lag har spilt ti kamper. Tredjeplasserte Fredrikstad er tre poeng bak med én kamp mindre spilt.

Begge lag skal møte Sandefjord i sin neste seriekamp. Glimt tar imot vestfoldingene 29. mai, mens KFUM møter dem 2. juni på hjemmebane.

Hjemmelaget bommet på en stor dobbeltsjanse etter snaut 20 minutter, men de skulle likevel få uttelling før hvilen. Hauge vant ballen høyt og fosset fremover. Han tok seg så inn i feltet før han spilte ballen inn til Grønbæk, som satte den i mål fra kloss hold.

Sjokkledelse

Men også gjestene skulle få nettsus før pause. Odin Bjørtufts heading tilbake til keeper Nikita Haikin ble for svak, og Dahl var iskald da han satte ballen i mål alene med målvakten.

Kampen bølget i starten på 2. omgang, og etter 63 minutter var gjestene frampå igjen. De spilte fin fotball, og etter hvert fikk Nuñez ballen inne i feltet. Han dro den med seg og banket den i mål til ellevill jubel.

Men målrushet var ikke over der. Kvarteret før slutt spilte vertene seg flott fremover, og Nino Zugelj fant Hauge med en god pasning. Vingen satte venstrefoten på ballen og så den gå i det lengste hjørnet.

I etterkant hadde begge lag sjanser til å vinne, men det ebbet ut med poengdeling.