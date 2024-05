Tidligere landslagsprofil Lene Mykjåland bekrefter til VG at hun har sagt opp stillingen som medie- og kommunikasjonssjef i Toppfotball Kvinner.

«Etter lengre vurderinger kom jeg fram til at det var det eneste rette, og ønsker ikke å kommentere noe utover det», skriver Mykjåland i en sms til VG.

Mykjåland har ikke besvart Fædrelandsvennens henvendelser fredag.

Hun ble ansatt i stillingen for bare ti måneder siden. Da forlot Mykjåland rollen som fotballekspert i NRK.

Hun scoret 14 mål på 91 A-lagskamper for Norge mellom 2007 og 2016.

Flere slutter

Toppfotball Kvinner er en interesseorganisasjon for fotballklubbene som spiller i Toppserien og 1. divisjon.

Kristiansanderen Mykjåland er ikke den eneste. Hun får følge av Steinar Nilsen, som har fortid i italienske AC Milan og Napoli, samt en årrekke i Tromsø, både som spiller og trener. Han er ferdig som sportssjef, en rolle han tiltrådte for rundt et år siden. I en pressemelding har Nilsen tidligere uttalt at han gir seg av familiære årsaker, og vil ikke kommentere saken ytterligere overfor VG.

Ifølge VG er ytterligere to ansatte på vei ut. Organisasjonen Toppfotball Kvinner har totalt hatt syv ansatte og nå er altså fire på vei ut av dørene.

Vil ikke kommentere

Det skal handle om daglig leder Hege Jørgensens lederstil, ifølge VGs opplysninger. Styreleder Jan Erik Fåne ønsker ikke å kommentere opplysningene.

Daglig leder i Toppfotball kvinner Hege Jørgensen på presentasjon av Toppserien for kvinner 2022. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Nei, vi kommenterer selvsagt ikke på interne forhold som angår ansatte, skriver Fåne i en sms til VG.

VG har vært i kontakt med Jørgensen. Hun opplyser om at hun er sykmeldt og kan derfor ikke kommentere saken. Hun viser til styreleder for ytterligere kommentarer.

– Det er alltid trist når flinke folk slutter, og vi arbeider med å finne gode erstattere og vil fortsatt ha en sterk og slagkraftig organisasjon, svarer Jan Erik Fåne i en sms.

Jørgensen har vært sykmeldt en periode. 51-åringen har ledet Toppfotball Kvinner siden 2017.