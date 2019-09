Fana – Tertnes 24–26

Fana Arena: Søndag kveld ble eliteseriesesongen kastet i gang med lokaloppgjør i Fana Arena.

Tertnes viste seg sterkest, og vant sin tredje strake kamp mot Fana.

Det skjedde uten en rekke svært sentrale spillere fra fjorårets sterke bronse-sesong.

Fakta: Tertnes 2019 Spillere inn: Linn Gossé (Viking TIF), Henrikke Kjølholdt (Fyllingen), Thea Skarstein Storeng (Fyllingen), Kaja Haugseng (Sola), Eva Erdal Moen, Birgitte Karlsen Hagen, Spillere ut: Vilde Ingeborg Johansen (Herning-Ikast Håndbold, Danmark), Marie Davidsen (Thüringer HC, Tyskland), Kjerstin Boge Solås (Siófok, Ungarn), Julie Lygren, Bodil Sørheim, Mina Mjærum (Sola).

Gossé-comeback

Inn som erstattere har trener Tore Johannessen hentet flere unge, lokale talenter. Deriblant 19 år gamle Eva Erdal Moen, som markerte seg i kampen mot Fana.

Et annet tilskudd til troppen, er Linn Gossé. Ti år etter at hun spilte sin første Tertnes-kamp, har profilen med 32 A-landskamper for Norge, vendt «hjem» igjen til klubben hun gjorde stor suksess i for noen år siden.

Søndag spilte hun sin første kamp for Tertnes siden 2014, og scoret syv mål.

– Jeg henger fortsatt litt med, ler hun.

Fakta: Fana – Tertnes 24–26 (10–12) 1. runde Eliteserien håndball Fana Arena Dommere: Magnus Muri Nygren, Andreas Daviknes Borge Utvisninger: M. Hilby x2, T. Stankiewicz, H. Auberg x2 Tertnes Toppscorer: Christine Karlsen Alver – Fana, Linn Gossé – Tertnes Fana: Synna Lien, Christine Karlsen Alver 7, Susanne Berven 1, Aurora Kjellevold Hatle 3, Maren Gabrielsen 1, Celine Solstad 4, Sofie Ege Grønlund, Andrea Martine Solstad 2, Cathrine Schjøtt 1, Marit Ova Bøyum, Sofie Vinde Norum 2, Oda Cathrine Lunne Mastad 3. Tertnes: Josefine Gundersen Lien, Birgitte Karlsen Hagen, Thea Stankiewicz 5, Henrikke Hauge Kjølholdt, Benedicte Frøland Nesdal, Thea Adelheid Skarstein-Storeng, Linn Gossé 7, Madeleine Hilby 3, Karoline Fantoft, Tina Abdula 1, Eva Erdal Moen 4, Hermine Motzfeldt Auberg 2, Eli Smørgrav Skogstrand, Katarina Viktoria Bjørnskau Berens, Rikke Larsen Øyerhamn 2, Kaja Horst Haugseng 2.

Eirik Brekke

Fana yppet seg

Madeleine Hilby startet årets eliteserie ved å gjøre det hun gjorde 160 ganger gjennom fjorårssesongen: score mål.

Fana svarte med skaffe seg en tremålsledelse etter fem minutter. Den hentet Tertnes og Thea Stankiewicz inn hurtig.

Fana utnyttet overtallsspillet etter et kvarter, og klarte nok en gang å opparbeide seg en ledelse. Tertnes-trener Tore Johannessen tok timeout på stillingen 9–7 etter 17 minutters spill.

Få minutter seinere fikk Linn Gossé sjansen fra straffemerket. Derfra scoret hun sikkert sitt første Tertnes-mål på fem år.

– Jeg har følt på nerver før denne kampen. Å ta en så viktig straffe så tidlig var egentlig ikke noe jeg ønsket. Da jeg satte den, var det likevel en god måte å komme i gang på, sier Gossé.

19 år gamle Eva Erdal Moen ble hentet fra Gneist til Tertnes i forkant av sesongen, og markerte seg da hun ble byttet inn før pause. Hennes kraftige skuddarm sørget for at Tertnes gikk til pause med 12-10-ledelse.

Eirik Brekke

Det ble en jevnspilt og spennende andreomgang i Fana Arena. Hjemmelaget pustet stadig gjestene i nakken, og utliknet til 24–24 med to minutter igjen å spille.

Linn Gossé punkterte kampen da hun fastsatte sluttresultatet til 24–26 på straffekast like før slutt.

Dermed vant Tertnes knepent årets første eliteseriekamp.

– Dritkult!

– Jeg synes kampen egentlig ble altfor jevn. Det er mange ting vi har snakket om på forhånd, som vi ikke gjør godt nok. Det er likevel en åpningskamp, og de er alltid veldig åpne, sier Gossé.

– Skal vi nå målsettingen vår, som er topp fire, må vi opp mange hakk herfra, sier Gossé som mener det er helt realistisk.

Tor Høvik

– Jeg går utpå for å vinne hver kamp, sier profilen.

Gossé er glad for muligheten til å kunne spille tette lokaloppgjør i Bergen på et høyt nivå.

– Det er dritkult! I min tid i Tertnes har jeg aldri vært med på det før. Det er virkelig gøy, sier hun, og fortsetter:

– På slutten er det så stemning her. Det er ikke ofte man opplever en slik stemning i norsk eliteserie!

Ambisjoner

Fana-trener Erlend Lyssand mener laget hans spilte en OK kamp.

– Vi kommer fint i gang, og tar en tidlig ledelse. Deretter blir vi litt for heit, og slippet Tertnes for mye inn i kampen, sier Lyssand.

Bård Bøe

Han er fornøyd med måten Fana kjemper seg inn igjen i kampen på.

– Jeg synes vi viser at vi nærmer oss Tertnes, sier Lyssand, som er ambisiøs før årets sesong.

– Vår ambisjon er å komme oss opp på en syvende plass, og komme oss et stykke vekk fra de aller nederste lagene, sier han.