Haalands sjef i trøbbel – uttalelse skaper tvil om fremtiden

Verken straffesituasjonen eller Erling Braut Haalands skade var hovedtema i tyske medier etter tirsdagens storkamp. Dortmund-trener Lucien Favre sørget for det.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Lucien Favres dager i Borussia Dortmund kan være talte etter nok en sesong uten titler. Foto: Friso Gentsch, DPA / NTB scanpix

NTB

I intervju med Sky rett etter kampen falt nemlig en uttalelse som av flere tolkes i retning av at hans tid i klubben går mot slutten.

Favre ble spurt hva han vil si til dem som hevder at han ikke evner å føre Dortmund til titler.

– Det har de sagt her i flere måneder. Jeg leser ikke avisen, men jeg vet hva det går i. Om et par uker vil jeg uttale meg om det. Jeg er helt rolig, tro meg, sa sveitseren.

I Sky-studio var ikke ekspert Lothar Matthäus i tvil:

– Jeg tenkte med en gang at dette betyr at Favre går og (Niko) Kovac kommer, sa han ifølge Bild.

Også lokalavisen Ruhr Nachrichten skrev om Favres uttalelser.

Lucien Favre sådde tvil om sin fremtid som Borussia Dortmund-trener med sine uttalelser etter hjemmetapet mot Bayern München. Foto: Federico Gambarini, DPA / AP / NTB scanpix

Favre har kontrakt med Borussia Dortmund til neste sommer. Kovac er uten klubb etter at han fikk sparken i Bayern München i november. Kicker-journalist Thomas Hennecke skriver i en kommentar etter tirsdagens storkamp at det er indikasjoner på at Favres «dager er talte» i Dortmund.

Han peker på at klubben kun har tapt to hjemmekamper under sveitseren, men begge kom mot Dortmunds argeste rivaler: lokalrival Schalke (2–4) forrige sesong og nå Bayern.

Borussia Dortmund er ute av Champions League og cupen og er nå sju poeng bak Bayern München i serien med bare seks runder igjen. Forrige sesong ga Dortmund fra seg ni poengs ledelse og tapte seriegullet til Bayern.

Tross tapet hadde Favre ros til sitt lag:

– Vi spilte en god kamp, bedre enn mot Wolfsburg og Schalke. Det var synd at vi ikke iallfall fikk ett poeng i belønning, sa han.

(NTB / 100% Sport)