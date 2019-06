– Føler vi har fått respekten vi fortjener

LE HAVRE: Dagen derpå i Le Havre satt fortsatt skuffelsen kraftig i for de norske spillerne. De fleste hadde sovet dårlig og hadde vanskelig for å akseptere at VM nå er over for deres del. Etter frokost hadde spillerne et møte ved lunsjtider der de snakket om kampen og VM, før de etter hvert tok farvel og reiste hver til sitt.

– Faktisk var det enda vanskeligere å få sove enn det har vært etter at vi har vunnet kamper, sier Cecilie Redisch Kvamme.

Tre spillere ble sendt fra Sandviken til VM i Frankrike; sogningen Stine Hovland samt bergenserne Kvamme og Amalie Vevle Eikeland.

Fredrik Varfjell, Bildbyrån

Da VM-eventyret endte med 0-3-tap for England i kvartfinalen torsdag kveld, viste fasit at bare Eikeland hadde fått spilletid. Hun kom inn mot slutten av kvartfinalen, på et tidspunkt da kampen i praksis var tapt.

– Det er skikkelig kjipt at dette nå er over, sier Eikeland.

23 år gamle Eikeland gledet seg over VM-debuten, og markerte seg med noen flotte innlegg, men synes det var en vanskelig kamp å komme inn i.

– At jeg endelig fikk spille var veldig kjekt, men det er kjedelig når det ble som det ble til slutt, sier Eikeland.

Hun og de andre Sandviken-spillerne fikk etter hvert selskap av Lisa Naalsund. Hun ble hentet inn som reserve, men var ikke spilleberettiget.

Fredrik Varfjell, Bildbyrån

– Et gjennombrudd

Meldinger fra folk spillerne ikke har snakket med på flere år har tikket inn på telefonene under VM. Rekordmange har sett på landslagets kamper i dette VM. Faktisk er det bare Champions League-finalen mellom Liverpool og Tottenham som kan måle seg med kvinnelandslagets seertall så langt i år.

– Jeg tror vi kommer til å se tilbake på dette VM som et gjennombrudd for kvinnefotballen i Norge. Vi har fått den respekten vi fortjener. Jeg tror dette bare er begynnelsen på noe stort, sier Kvamme.

Som eksempler på at VM har vært noe helt utenom det vanlige trekker bergenseren frem tilskuertallene – 21.111 så Norge – England på Stade Océane – og de mange fremmøtte journalistene som har dekket Norge i VM. Alle de store mediene har vært til stede, BT inkludert.

– Det har vært noe helt annet enn vi er vant til, sier Kvamme.

Fredrik Varfjell, Bildbyrån

Vil inn på laget

Inkludert oppkjøringen i Oslo og Moss har det norske laget vært samlet i seks uker. Eikeland sier det har vært «skikkelig stort» å være en del av landslagets VM-opplevelse.

– Selv om jeg ikke har spilt noe særlig, har hele benken følt seg som en del av laget. Vi har gitt alt på trening og har bidratt. Dette har vært et minne for livet, sier Eikeland.

Både Kvamme og Eikeland, som deler leilighet på Minde hjemme i Bergen, tror ukene med trening på høyt nivå har vært sportslig utviklende.

– Det å få så mange økter på høyt, internasjonalt nivå er en veldig verdifull erfaring. Nå er jeg bare topp motivert for å prøve å spille meg inn på laget til neste gang, sier Kvamme.