Adresseavisen sender RBKs bortekamp mot Linfield

Det betyr at Adresseavisen for første gang kjøper rettigheter til en bortekamp i Mesterliga-kvalifiseringen.

– Dette gjør at vi får et best mulig tilbud til våre abonnenter som vil følge RBKs kvalifiseringskamper midt i sommerferien. Nå kan våre abonnenter se både den første bortekampen og hjemmekampene til RBK direkte på adressa.no, sier sportsleder Charlotte Ø. Sundberg.

Tidligere i juni kjøpte Adresseavisen sammen med TV 2 rettighetene til å sende Rosenborgs hjemmekamper i kvalifiseringen. Det betyr at alle abonnenter kan følge kampene på adressa.no.

Samarbeidet mellom TV 2 og Adresseavisen er et pilotprosjekt. Partene deler produksjonskostnadene og det legges opp til full TV-produksjon av høy standard.

– Vi kommer til å følge RBK tett før, under og etter kampen mot Linfield, sier Sundberg .

Adresseavisen kommer til å ha tv-sending i forkant av kampen og vise hele kampen direkte. De første reaksjonene etter kampslutt får leserne også på adressa.no.