Adam Yates snur seg mot tvillingbroren Simon.

– Det var deg. Du var litt bedre, sier han.

– Det er jeg fortsatt, smeller det tilbake.

– Oh, kom igjen!

De er som tvillingbrødre flest. Siden barndommen har det alltid vært en konkurranse i å være bedre enn den andre.

Simon, den marginalt eldre broren, pleide å slå Adam – gang på gang.

Det toppet seg da de var 18 år. Simon fikk plass på det britiske sykkelakademiet og ikke han.

– Det var hardt. Vi visste ikke om vi skulle være glade eller triste, sier moren Susan.

Til slutt fikk Adam nok.

Fakta: Tour de France 2019 Periode: 6. juli til 28. juli Start i Brussel og målgang i Paris Rittet: 21 etapper (7 flate, 5 kuperte, 7 klatreetapper, 1 tempoetappe og 1 lagtempo) Distanse: 3480 kilometer Lengste etappe: 230 km (Velfort-Chalon-sur-Saône, 7. etappe) Høyeste punkt: 2770 meter over havet (Col d’Iseran, sørøst for Val d’Isere i alpene) Antall ryttere: 176 (22 lag med 8 ryttere) Støtteapparat: 450 lagledere, småsjefer, mekanikere og sjåfører Logistikk: 180 trailere og lastebiler som frakter arrangementet rundt i Frankrike, 400 som jobber for arrangøren, 100 ansatte i Amaury som eier og arrangerer, 10 leger og 7 sykepleiere, Media: 2000 journalister. 94 TV-stasjoner og 68 radiostasjoner sender. 500 personer er involvert i TV-produksjonen av rittet. Kilde: Amaury Sport Organisation

Thibault Camus / TT NYHETSBYRÅN

Flyttet til Frankrike

Den Bury-fødte syklisten pakket kofferten og reiste til Troyes i Frankrike. Langt vekk fra broren og familien i England.

Han fikk plass på et amatørlag og kunne for første gang trene på sine premisser.

– Det passet meg ikke å sykle i Storbritannia. Jeg var fortsatt ganske god på banesykling og rask til å være en liten fyr. Men jeg var best oppover. Det er ingen ritt i Storbritannia som ender på en topp, sier Adam.

Fjellene i Frankrike ble hans nye hjem. Den enorme skuffelsen av å bli vraket var glemt.

– Det var hell i uhell for å være ærlig. Jeg ville ikke ha endret noe, innrømmer Adam.

Så kom også resultatene.

I 2013 ble han nummer to i Tour de l'Avenir, rittet som kalles «ungdommens Tour de France».

– Det at han ikke kom med på akademiet gjorde Adam mer bestemt. Han sa alltid: «Jeg skal vise dem», sier moren Susan.

Fakta: Tvillingbrødrene Yates Navn: Adam Yates og Simon Yates Født: 7. august 1992 Fra: Bury, England Lag: Mitchelton-Scott (het tidligere Orica-GreenEDGE) Adams utvalgte meritter: Ble nummer fire og vant ungdomstrøyen i Tour de France i 2016. Vant Clásica de San Sebastián i 2015. Simons utvalgte meritter: Vant Vuelta a España i 2018. Vant ungdomstrøyen i Tour de France i 2017. Tre etappeseiere i Giro d'Italia.

Stephane Mantey / TT NYHETSBYRÅN

Gjenforent på samme lag

Samtidig gjorde broren Simon stor karriere hjemme i Storbritannia.

Han ble verdensmester i banesykkel og vant «kongeetappen» under 2013-utgaven av Tour of Britain.

Plutselig ville hele sykkelverdenen ha en bit av Yates-brødrene. I 2014 signerte begge under for profflaget Orica–GreenEDGE.

– Vi visste de var talentfulle, men vi har hatt mange talenter som har kommet gjennom her. Forskjellen var hvor raskt de utviklet seg. Det var utrolig, sier lagsjefen Matt White.

Siden da har brødrene aldri sett seg tilbake. Adam kjørte inn til en imponerende fjerdeplass i Tour de France i 2016. Da ble han belønnet med den hvite ungdomstrøyen. Den samme trøyen tok Simon året etter. I 2018 vant han Vuelta a España med hjelp av Adam i de spanske fjellene.

I år betaler Simon tilbake.

Manu Fernandez / TT NYHETSBYRÅN

«Superhjelperen»

Årets Tour de France beskrives som én av de tøffeste utgavene noensinne. Rytterne skal blant annet gjennom syv knallharde fjelletapper.

– Det blir helt forferdelig for rytterne. Den er så hard, har TV 2s sykkelekspert, Mads Kaggestad, uttalt til Aftenposten.

Det passer Adam som hånd i hanske. Og han er på ingen måte alene i den franske fjellheimen.

– Jeg vil tape tid med vilje på noen etapper. Jeg vet ikke når, men jeg har ingen ambisjoner om å gå for sammendraget. Jeg er her kun for å hjelpe Adam. Hvis Adam ikke var her, ville ikke jeg heller vært her, sier Simon.

Simon kalles bare «superhjelperen». Han gir opp egne vinnermuligheter for å realisere brorens store drøm om å vinne Tour de France.

I treukersrittet skal Adam få nyte godt av broren, og ikke minst fra tiden han bodde i Frankrike. Torsdag venter den første fjelletappen. Avslutningen opp La Planche des Belles Filles utenfor Belfort kjenner Adam bedre enn de fleste.

– I flere år bodde jeg ikke så langt unna fjellet, så jeg kjenner stigningen veldig godt. Man vil få en følelse av hvem som sykler bra og hvor godt man klatrer, sier han.

JUAN MEDINA / REUTERS

De nye profilene i britisk sykkelsport

I 2010 ble det britiske sykkellaget Team Sky etablert. Det tok sykkelsporten til nye høyder i Storbritannia.

Seks av de syv siste årene har en brite vunnet den gule sammenlagttrøyen. Sir Bradley Wiggins, Chris Froome og Geraint Thomas har alle gått opp stien.

Nå er det Yates-brødrene sin tur.

– Vi blir alltid spurt om hvem vi ser opp til i britisk sykling. Men det er ingen som er lave klatrere som oss. Chris Froome og Bradley Wiggins er først og fremst sterke temporyttere. Deretter er de gode klatrere, sier Adam.

I år er Froome ute med skade. Wiggins la opp for tre år siden. Thomas fikk en verst tenkelig oppladning da han kræsjet i oppkjøringsrittet Sveits rundt.

Det åpner for Adam.

Kilder: BBC, Cycling News, Cycling Weekly.